Ripa (Podemos) afirma que se abre la oportunidad de un gobierno "para la mayoría"

25/05/2018 - 14:00

El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha afirmado que tras la presentación de la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy está más cerca un gobierno "que impulse políticas que beneficien a una mayoría y a una minoría que ha saqueado al país".

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Ripa ha indicado que a Mariano Rajoy lo "va a echar la gente", para lo que ha recordado las movilizaciones en contra de las políticas impulsadas por los 'populares'.

En ese sentido, ha señalado que desde Podemos han puesto su "granito de arena" y ha recordado que en 2017 impulsaron una moción "porque entendíamos que no podía continuar usando el gobierno para sus intereses".

"Cada día desde entonces hemos buscado el consenso de todos los partidos para que hubiera una alternativa y no hubiera un gobierno que no pensara como llevarse los bolsillos", ha indicado Ripa.

Así, ha afirmado que desde el día de hoy, con la presentación de la moción de censura, esa situación "está mas cerca". "No va de tácticas electorales, va de que no puede continuar un gobierno corrupto que no ha trabajo en beneficio del ciudadano", ha señalado.

Por eso, Ripa ha destacado que en este momento hay una oportunidad de un gobierno que impulse políticas "que beneficien a una mayoría y no a una minoría que haya saqueado el país".