El PSOE sostiene que el Supremo tumba el argumento del PP sobre la existencia de una "trama de corrupción" en Feval

25/05/2018 - 14:07

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Ascensión Godoy ha subrayado que la sentencia del Tribunal Supremo que rebaja las penas a dos de los exdirectivos de Feval y absuelve al tercero, tumba el argumento del PP con respecto a la existencia de una "trama de corrupción" en la institución ferial extremeña.

MÉRIDA, 25 (EUROPA PRESS)

"Se ha caído el argumento del PP: no existe trama de corrupción y no había un enriquecimiento", ha remarcado Godoy, quien ha añadido que "si alguien tiene una trama de corrupción en este país, y ha quedado demostrado judicialmente, es el Partido Popular".

Así lo ha indicado la diputada socialista en respuesta a los periodistas en Mérida, en la que ha remarcado que el PSOE "siempre" acata las sentencias judiciales, al tiempo que ha recordado que desde el principio del caso invocó la presunción de inocencia de los acusados, de tal forma que se ha preguntado "quién restituye ahora la dignidad" de José Villa, quien fuera subdirector de Feval.

Cabe recordar que tanto Villa, como el exadministrador Francisco Cerrato como el exdirector general José Luis Viñuela, fueron condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Badajoz a ocho años y tres meses de prisión, unas penas que han sido rebajadas ahora por el supremo a cuatro años y medio y a un año y nueve meses, respectivamente, mientras que el primero ha sido absuelto de todos los cargos.

El parlamentaria socialista, que ha remarcado que la Junta de Extremadura "siempre ha estado en el proceso" como "acusación" y que, por lo tanto, "no ha habido dejación de funciones", ha señalado no obstante, que "se ha constatado que hay una persona que es completamente inocente, ahora quien le va a restituir su dignidad, con todo lo que se ha dicho, no solo de él, sino de todo el mundo".

Además, ha señalado que Cerrato y Viñuela han sido además absueltos de dos delitos "muy fuertes", si bien ha puntualizado que "si hay un delito, hay que cumplirlo".