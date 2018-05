Costa respalda la moción de censura presentada por el PSOE y pide una "regeneración democrática"

25/05/2018 - 14:07

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, ha apoyado este viernes la decisión del PSOE de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha insistido en la necesidad de una "regeneración democrática de las instituciones públicas".

PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS)

"Ya no son sospechas sino que vienen respaldadas por una durísima sentencia que no solo condena a una serie de personas que han sido destacados responsables del PP, sino que demuestra que Rajoy no dijo la verdad cuando declaró como testigo en el juicio de la trama Gürtel", ha lamentado Costa durante una rueda de prensa.

Asimismo, ha criticado que el PP "haya estado durante muchos años en una trama de corrupción para saquear las instituciones públicas" y ha lamentado que esto afecte al "corazón de la democracia y de las instituciones" y a su "credibilidad".

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado a primera hora de este viernes una moción de censura contra Rajoy, como respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional que este jueves condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción Gürtel, así como a varios ex altos cargos de la formación, incluido el tesorero, Luis Bárcenas; y la que fuera responsable de Organización y ministra de Sanidad, Ana Mato.