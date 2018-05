Villacís prevé "irrisoria" la ejecución de presupuestos de 2018 y critica que sigan "apretando las tuercas" a madrileños

25/05/2018 - 14:30

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, prevé que los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno para 2018 tendrán una "ejecución irrisoria" y ha criticado que "sigan subiendo impuestos y sigan apretando las tuercas a los ciudadanos".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones tras visitar a la familia de la segunda víctima del derrumbe del edificio de la calle del general Martínez Campos, Villacís ha criticado que "no se puede hacer ahora lo que no se ha hecho este año".

Así, ha señalado que los Presupuestos salen "con retraso de seis meses" y ha augurado que será un "récord" de escasa ejecución, teniendo en cuenta que los del año pasado acabaron con una ejecución "solo del 33 por ciento de las inversiones".

La edil también ha dicho que las cuentas presentadas por el Gobierno local, que necesitarán del apoyo del PSOE para ser aprobados, "van a seguir subiendo impuestos". "Es inaceptable que una ayuntamiento rico grave y suba impuestos a gente que no lo es, que se siga apretando las tuercas a los ciudadanos cuando hay superávit", ha cargado.

Además, ha indicado que "no contemplan que tienen que devolver la plusvalía municipal para la gente que ha perdido dinero cuando ha vendido sus casas". "Muchos ayuntamientos son conscientes pero el de Madrid no están en su ánimo devolver un euro de lo injustamente cobrado a los ciudadanos", se ha quejado.

Villacís también ha criticado que "bajen las inversiones" porque, a su juicio, "ya saben que ellos no van a saber gestionarlas y se han dado cuenta en estos tres años su debilidad". "Ya no lo esconden, no va a haber prácticamente inversiones. Ahora que se habla de la APR Centro y contaminación lo que hacen es prohibir, que es muy fácil", ha cargado.

Así, ha puesto de manifiesto que al principio, para los aparcamientos disuasorios "al principio se presupuestaban cientos de millones", mientras que "el año pasado bajaron a 70 y pico millones y no se ejecutaron y este año a 5 millones", ha proseguido.

La portavoz municipal también ha denunciado que el proyecto de presupuestos presentados "va a seguir apuntalando la red clientelar" de Ahora Madrid. "Hemos visto que siguen la teoría de Errejón, siguen en la línea de que ya saben que no van a ganar las elecciones, financiando instituciones porque, como decía Errejón, la militancia no vive del aire", ha concluido.