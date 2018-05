UPN no apoyará una moción de censura con "populistas e independentistas" y ve "oportuno" nuevas elecciones

25/05/2018 - 14:26

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la formación regionalista "no va a apoyar" una moción de censura en el Congreso de los Diputados que "dé como resultado un gobierno de la mano de populistas e independentistas" al considerar que "no sería bueno para España".

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

En su opinión, en el escenario actual, tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, "lo más oportuno sería la convocatoria de unas nuevas elecciones", ha publicado el líder regionalista en su cuenta de Twitter.

En este sentido, Esparza ha afirmado, en declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, que la sentencia conocida este jueves "lo que deja claro es que quien la hace la paga en este país", lo que ha calificado como "una muy buena noticia".

"Que aquel que se lo ha llevado crudo lo devuelva y termine en la cárcel me parece que es como tienen que ser las cosas. Es verdad que cuesta mucho tiempo, que la Justicia tiene sus tiempos, que son excesivos, pero no menos cierto es que la gente que no ha hecho las cosas como las tiene que hacer y que ha cogido dinero que jamás tenía que haber cogido termina en la cárcel, y eso me parece una magnífica noticia para todos", ha planteado.

Preguntado por si conocer la sentencia un día antes hubiera cambiado el voto a favor de UPN a los Presupuestos, Esparza ha contestado que no lo sabe y que eso es hacer "un juego de política ficción". Y ha remarcado que "nosotros hemos llegado a un buen acuerdo para Navarra en un momento determinado y en un contexto determinado".

En esta línea, ha incidido en que "hay unos Presupuestos que recogen una serie de mejoras para nuestra tierra, que es para nosotros lo fundamental, y esperemos se cumplan en el futuro".

En cuanto a la moción de censura registrada por el PSOE, Esparza ha subrayado que él no ve a UPN "apoyando una moción de censura para que se conforme un gobierno en España de la mano de Podemos, de los independentistas catalanes y de EH Bildu" y ha advertido de que la formación regionalista "no va a estar en ese escenario" porque "creemos que no es bueno para España, no da estabilidad y no sería un gobierno que ayudaría a este país".

A partir de ahí, ha agregado, "es cierto que el escenario y la estabilidad son necesarias", una estabilidad que "ha saltado por los aires con la sentencia". A su juicio, en esta situación "lo lógico y lo racional es que los ciudadanos hablaran en un proceso electoral".

"Que los españoles hablemos me parece que tiene su lógica, que se busquen unas mayorías que den seguridades, certezas y estabilidad, sin que haya independentismo y populismo", ha aseverado el presidente de UPN, para quien la propuesta hecha por Ciudadanos, de una moción de censura instrumental para disolver las Cámaras, es "mucho más sensata y positiva para el conjunto de los españoles" que la propuesta del PSOE.