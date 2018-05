El PPdeG cree que si Quinteiro no renuncia a su escaño a Villares "no le quedará más remedio" que ser él quien dimita

25/05/2018 - 14:46

Tellado erige al PPdeG en "única garantía" frente a la "parálisis e inacción" que "sufren" las ciudades que gobiernan mareas, PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha defendido este viernes que "cada minuto que pasa" sin que "dimita" la diputada Paula Quinteiro, quien se vio envuelta en un incidente con la Policía de Santiago en el marco de un control nocturno por vandalismo, es "un minuto que acerca a la dimisión" del portavoz de En Marea, Luís Villares.

Lo ha trasladado en rueda de prensa, después de que Quinteiro reiterase su voluntad de no dejar el escaño pese a que casi 800 militantes de En Marea, en torno al 85 por ciento de los que participaron en la consulta, se pronunciasen a favor de que diese este paso.

"Luís Villares ya demostró no tener autoridad para hacer cumplir sus mandatos dentro de su grupo y ahora va a demostrar no tener autoridad ni para hacer cumplir los mandatos de su militancia", ha sentenciado, antes de subrayar que, "si no lo hace, no le quedará más remedio que ser él quien deje su escaño en el Parlamento".

"Si no lo hace, no le quedará más remedio que ser él quien dimita, porque es imposible liderar la oposición en Galicia cuando no se lidera ni siquiera un grupo de 14 personas", ha sentenciado, antes de ironizar con que "la nueva lección" es que "la nueva política es intentar intimidar policías haciendo uso de la condición de diputado y después aferrarse al cargo aunque los militantes pidan que se renuncie a él".

"TIRANÍA CAMORRISTA" Y "PARÁLISIS"

Por otra parte, Tellado ha recordado que en la pasada jornada se cumplieron tres años de las elecciones municipales del año 2015, unos comicios en los que el PPdeG, ha recordado, "alcanzó la mitad de las alcaldías de la comunidad, fue la fuerza más votada en dos tercios de los ayuntamientos y obtuvo aproximadamente la mitad de los concejales".

Con todo, ha admitido que, en su día, la formación, que solo logró gobernar en una de las siete grandes ciudades de Galicia, vivió dichos resultados como "decepcionantes" y apostó por la renovación; al tiempo que ha lamentado el camino político por el que han conducido a las urbes los partidos que conformaron los equipos de gobierno.

"En las ciudades de las mareas de Podemos o de 'pudimos' tenemos más parálisis, pero también más amiguismo, con pisos comprados a afines y contratos a dedo a empresas de amigos; en Lugo tenemos más inacción e incapacidad para gobernar, y en Pontevedra más signos de un proyecto agotado que pide un cambio de rumbo", ha lamentado Tellado, quien también ha censurado la "tiranía camorrista" en Vigo.

PPDEG, "ÚNICA GARANTÍA"

Por ello, entiende que "la única buena noticia de todo este tiempo perdido" es que "ya solo falta un año" para que los gallegos puedan cambiar la situación, y se ha reafirmado en que "la única garantía de que esto suceda es apostar por el PPdeG, que ya demostró ser el único proyecto serio, centrado y de mayorías" que hay en Galicia.

"Falta un año para que podamos tener gobiernos que rescaten a las ciudades de la parálisis y de la inacción, para que vuelvan a ser el motor de la comunidad", ha zanjado.