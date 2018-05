María y José, palabras más usadas en nombres de la población andaluza y García es el apellido más común

25/05/2018 - 14:36

María y José son las palabras más utilizadas en los nombres de la población andaluza, mientras García continúa siendo el apellido más común, según la Estadística de nombres y apellidos de los andaluces. 1 de enero de 2018', hecha pública por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica este viernes la Estadística de Nombres y Apellidos de los Andaluces con referencia a 1 de enero de 2018. En ese sentido, como viene siendo habitual en los últimos años, los nombres más comunes entre la población andaluza son Antonio entre los hombres y María del Carmen entre las mujeres, aunque poco a poco van perdiendo peso. La edad media de las personas con estos nombres se sitúa por encima de los 50 años.

La lista de los diez nombres más frecuentes no presenta grandes cambios en su ordenación respecto al año anterior, la de los masculinos no varía mientras que los femeninos ven alteradas sus posiciones, esto es, Josefa gana una posición y María Dolores pierde dos. No obstante, todos estos nombres ven disminuir su población, salvo en el caso de David, y aumentar en general su edad media.

De esta forma, el ranking de los diez nombres más frecuentes en Andalucía viene encabezado, en el caso de las mujeres, por Maria del Carmen, seguido de María, Carmen, Ana, Josefa, Dolores, Antonia, Maria Dolores, Francisca e Isabel. En cuanto al ranking de nombres más frecuentes en hombres en Andalucía, viene encabezado por Antonio, seguido Manuel, José, Francisco, Juan, Rafael, José Antonio, Francisco Javier, José Manuel y David.

Respecto a los nombres simples, la palabra más utilizada es María, que forma parte del nombre de más de un millón de personas residentes en Andalucía. Esta palabra es utilizada tanto por hombres como por mujeres, siendo José María el sexto nombre en el que más se utiliza.

La publicación permite ver gráficamente la distribución de un nombre o un apellido entre los distintos grupos de edad. Por ejemplo, el nombre Víctor está más presente en gente joven, de forma que más del 40 por ciento de las personas con este nombre tienen menos de 18 años, con una edad media global de 24 años y un pico de nacidos en el año 2006.

Si se ordenan los nombres según la edad media de sus poseedores, se observa que entre las diez posiciones más longevas aparecen algunos nombres de origen anglosajón, sobre todo en el caso de los hombres, lo que responde en gran medida a la presencia de jubilados europeos que residen en Andalucía. Junto a estos nombres aparecen, también con una elevada edad media, nombres tradicionales españoles que son menos frecuentes en la actualidad.

En ese sentido, el ranking de diez nombres más longevos son, en el caso de mujeres, Margaret, Sierra, Eulogia, Eusebia, Ann, Saturnina, Nicolasa, Felipa, Rogelia y Fidela; mientras que en el caso de los hombres, viene encabezado por Michael John, David John, John, Saturnino, Peter, Segundo, Custodio, Teófilo, Casimiro y Ambrosio.

En el otro extremo, entre los diez nombres con menor edad media se observa la presencia de nombres de origen extranjero pero en su versión castellanizada y preferentemente nombres no compuestos y cortos.

En ese sentido, el ranking de los nombres más jóvenes viene encabezado, en el caso de las mujeres, por Vega, Chloé, India, Cloe, Noa, Alma, Mia, Jimena, Abril y Ainhara; mientras que en el caso de los hombres, el ranking lo encabezan Neizan, seguido de Thiago, Dylan, Leo, Enzo, Izan, Gael, Rayan, Aday y Erick.

En cuanto a la distribución geográfica, Antonio es el nombre más utilizado por los hombres residentes en las provincias orientales y Manuel en las provincias más al oeste. En el caso de las mujeres, María del Carmen es el más utilizado en cuatro provincias (Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla) y María en las otras cuatro (Almería, Huelva, Jaén y Málaga).

En esta edición se incorpora como novedad un mayor detalle territorial al presentar mapas de distribución espacial de los nombres simples más empleados. En ellos se representa la dispersión territorial de todas las personas que emplean un nombre en su versión simple o en las composiciones más frecuentes en las que dicho nombre aparece.

Así, por ejemplo, en la distribución de los nombres Aguas y Capilla se observa un nítido patrón territorial diferenciado, al aparecer el primero de ellos concentrado en la zona oeste de Andalucía y el segundo en la zona este, especialmente en la provincia de Jaén.

En lo referente a apellidos, estos tienen un comportamiento más estable en el tiempo y el espacio. El más utilizado y extendido continúa siendo García, apellido que acompaña al 6,47 por ciento de los andaluces. Huelva es la provincia donde tiene menor presencia entre la población (5,36 por ciento) y Granada en la que más (7,31 por ciento). Tras García le siguen Rodríguez, López, Sánchez y Fernández.