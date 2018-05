Maíllo insiste en que hay "muy buenas condiciones" para la confluencia con Podemos en Andalucía

25/05/2018 - 14:26

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha insistido este viernes en que hay "muy buenas condiciones" para cerrar el acuerdo preelectoral para la confluencia con Podemos en Andalucía, toda vez que ha explicado que este domingo se reunirá la Dirección Colegiada para dar cuenta de las negociaciones.

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Maíllo ha dicho que la confluencia aún no está cerrada y que, previamente, lo debatirán colectivamente en el seno de la formación de izquierdas en el órgano convocado para este domingo.

"Estamos en muy buenas condiciones y, si todo va bien y seguimos trabajando, es un momento importante para decir que en Andalucía hay un bloque con aspiración de cambio y para ayudar al cambio en España, y se dan muy buenas condiciones para llegar a un acuerdo", ha sostenido el líder andaluz de IU.

Así, ha señalado que aún no se conoce quién será la cara visible de ese acuerdo de confluencia, un asunto que se abordará "cuando haya acuerdo". "No se puede hablar de lo que ahora mismo no hay", ha zanjado.

Está previsto que este domingo se reúna tanto la Dirección Colegiada de IULV-CA como el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, todo ante la posibilidad "inminente" de que se cierre un preacuerdo entre ambas formaciones para alcanzar una confluencia preelectoral de cara a las próximas elecciones andaluzas y municipales.

Será en estos órganos donde tanto Teresa Rodríguez como Antonio Maíllo den cuenta de los términos del referido preacuerdo que "se está ultimando" y que, en líneas generales, contiene "los principios políticos" que marcarán el desarrollo de la confluencia en Andalucía