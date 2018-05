El TSJCV anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a colegios concertados las aulas suprimidas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los conciertos educativos y, basándose en esas resoluciones, ha reconocido el derecho de varios colegios a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

Según informa el alto tribunal valenciano, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, ya que reconoce que la Generalitat "no está obligada a concertar"; admite que si la administración autonómica "opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total".

No obstante, precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, "si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado" que impide extinguir por decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

"La Administración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (...). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (...). La razón es obvia, es contraria a Derecho", señala la sala en sus resoluciones en las que establece que la administración autonómica "no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto".

