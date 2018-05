La Pegatina, Berri Txarrak, Talco, Bad Gyal, Iseo & Dodosound y Nathy Peluso, en la plaza de los Fueros en San Fermín

25/05/2018 - 14:38

Grupos como La Pegatina, Berri Txarrak, Talco o Iseo & Dodosound with The Mousehunters y artistas como Bad Gyal y Nathy Peluso conforman el cartel de los conciertos que el Ayuntamiento de Pamplona ha programado en la plaza de los Fueros para las próximas fiestas de San Fermín. Los cuatro conciertos coincidirán con el inicio de las fiestas y el fin de semana, por lo que se desarrollarán los días 6, 7, 8 y 13 de julio.

Por tercer año, el Ayuntamiento mantiene la línea establecida en relación a la programación en la plaza de los Fueros, y a la programación musical de las fiestas en general, "combinando la presencia de artistas locales, artistas femeninas, grupos jóvenes y música en euskera, con propuestas consolidadas o emergentes a nivel nacional e internacional".

La plaza de los Fueros se concibe como un espacio joven de referencia durante de las fiestas, con conciertos como los previstos para estas próximas fiestas de San Fermín que puedan abarcar estilos variados, desde el hard rock, el trap, el pop urbano, el ska o el reggae, ha informado el Consistorio en una nota.

ROCK, MÚSICA FUSIÓN, MESTIZAJE, SKA, TRAP...

Abrirá los conciertos el viernes 6 de julio el grupo catalán La Pegatina en la que es, por ahora, su única fecha confirmada en Navarra. Presentarán su último disco 'Ahora o nunca', editado este mismo año. Música festiva y mestiza, con mezcla de estilos y ritmos, muy demandada por el público y con presencia en muchos de los festivales programados este verano. Ese día abrirán escenario los argentinos Los Caligaris, una banda con una larga trayectoria que en los últimos años están recogiendo los frutos de su fusión de estilos musicales.

El sábado 7 de julio será el turno de Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Nathy Peluso, dos propuestas jóvenes y multiculturales, que participarán también en muchas de las citas musicales estivales. Iseo & Dodosound with The Mousehunters ya actuaron el pasado verano en el Festival de las Murallas en la Ciudadela, donde dieron muestra de sus ritmos jamaicanos, reggae, dub, música electrónica, hip hop e incluso música étnica. La argentina Nathy Peluso apuesta también por esa música fusión de swing, soul, R&B, jazz o blues.

Berri Txarrak será la banda que cierre Fueros el domingo 8 de julio. La banda navarra presentará su nuevo trabajo, 'Infrasoinuak', con fecha exclusiva ese día en Pamplona. Una apuesta por el hard rock de un grupo navarro con repercusión nacional e internacional, no en vano, han agotado entradas en Madrid y Barcelona y han reunido a más de 10.000 personas en Bilbao. Abrirá escenario Júpiter Jon, un grupo de vanguardia dentro de la música en euskera.

Cerrarán la programación musical de Fueros, el viernes 13 de julio, Talco y Bad Gyal. Talco está considerada la banda italiana de ska-punk más conocida y consolidada en territorio europeo. Están consolidando un estilo propio que mezcla los ritmos patchanka típicos de Mano Negra con el punk o el ska o la música balcánica, teniendo siempre presente el patrimonio de las letras de los cantautores italianos. De Pamplona, Talco continuará su gira europea en la República Checa. Bad Gyal es una de las artistas más reputadas en el mundo trap-dancehall del país, los nuevos géneros urbanos musicales que triunfan entre el público más joven. Este verano actuará, además, en festivales como el FIB, BBK Live o Arenal Sound).