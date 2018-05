Padres y madres del CEIP de Belén lamentan que no se haya planificado en años una ampliación del centro

25/05/2018 - 14:29

Padres y madres del Colegio CEIP Belén defiende que el problema principal es "la falta de centros educativos en la zona norte del municipio de Murcia", ya que "la oferta de plazas no ha ido acorde con el crecimiento de la población, tampoco ha ayudado que ahora sea distrito único".

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Por eso, opinan que "debemos luchar para que se amplíen los colegios e institutos o se construyan otros nuevos" porque "si la situación no cambia, cuando finalicen el colegio, tendremos el mismo problema a la hora de buscar centros de Secundaria".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, señalan que la pelea no puede librarse entre padres, "solo somos padres jóvenes que tenemos hijos que tienen que ir al colegio y lo único que queremos es llevarlos a un centro cercano que nos permita conciliar la vida personal y profesional y no tener que cruzar Murcia todos los días durante diez o doce años".

Además de Belén, explican, "muchos de nosotros hemos intentado entrar en Atocha, La Arrixaca o Fernández Caballero, aunque Belén, por cercanía, era nuestra primera opción, pero en todos existe el mismo problema y no hay ningún centro en la zona que pueda hacer frente a la demanda".

"La problemática de Belén viene de lejos, de hecho muchos de vuestros hijos están en el centro gracias a las terceras líneas que se abrieron durante tres años seguidos", añaden, "es muy triste que tengamos que suplicar que se habilite el aula de usos múltiples porque en tantos años no se haya planificado una ampliación del centro pese a lo que estaba ocurriendo".

Además se muestran preocupados "por la calidad de la enseñanza que recibirán nuestros hijos y esperamos que la supresión del aula de usos múltiples durante un único año (el año siguiente ya saldrá una línea de 6º), no interfiera en ella". De hecho, van a trasladar sus inquietudes a las autoridades competentes "para que nos aclaren cómo se hará la ampliación de la nueva unidad".

Concluyen el escrito indicando a los padres afectados que "el año que viene nuestros hijos irán juntos al colegio y lo único que queremos es que, de la mano, luchemos por lo que es justo y para que este problema no se repita año tras año, angustiando a padres que solo quieren un centro cerca de su casa", apuntando que "cuando a los problemas no se les da solución, se hacen más grandes, no desaparecen".