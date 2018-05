El PSOE se sumará a las movilizaciones ante la situación de las cuencas mineras

25/05/2018 - 14:36

El secretario de Política económica de la federación socialista asturiana, Enrique Fernández, ha anunciado hoy la intención de la formación a la que representa de sumarse a las movilizaciones que plantean las centrales sindicales ante la situación por la que atraviesan las comarcas mineras.

MIERES/OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Para Fernández, que esta mañana ha participado en Mieres de una reunión con los responsables socialistas de Nalón y Caudal, la situación por la que atraviesan las cuencas "es peor que mala, no soporta ninguna comparación ni con niveles asturianos ni españoles". Y ha alertado de que se trata de "una situación de emergencia social". "Entendemos la llamada que se ha hecho desde las centrales sindicales a la movilización ya que hay motivos de sobra, y el PSOE siempre ha estado y estará con las centrales sindicales".

Fernández, que ha estado acompañado por el secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Iván Fernández, y la secretaria general del PSOE de Mieres, Ana González Cachero, ha querido dejar claro que "nos vamos a sumar a las movilizaciones para exigir soluciones y medidas inmediatas e inversiones concretas en este mismo momento, sin tolerar ningún aplazamiento"

También ha avanzado que no van a entrar en el "juego de quienes quieren enredarnos en el debate sobre el revisionismo de si se han despilfarrado o no los fondos, ya que es una excusa para no invertir y no lo vamos a tolerar". Y ha añadido que "ya está bien de diferir la llegada de los fondos centrándose en el derroche" de los mismos. "Los que somos gestores públicos en este momento no hemos visto fondos mineros, por lo tanto, no hemos tenido capacidad para hacer inversiones que reviertan la situación de estas comarcas, y no se nos puede reprochar nada".

El secretario de Política económica ha señalado que los socialistas "tenemos claro" que no hay otra responsabilidad que no sea del Gobierno central, de su presidente y del PP, del que "hoy podemos decir, del corrupto PP".

Sobre esto último, ha criticado que es "responsabilidad única y exclusiva" del PP que se haya producido un proceso de cierre "acelerado, desordenado y caótico" del sector minero y que no haya una planificación energética que "hubiera permitido evitar decisiones unilaterales como la de Iberdrola" planteando el cierre de la térmica de Lada. Para Fernández también es responsabilidad del PP que "no exista financiación para proyectos singulares en las comarcas mineras" como centro de referencia estatal de Langreo para lesionados medulares que "hubiera generado más de cien empleo", y que no se acabaran las obras del soterramiento de Langreo, entre otros.

"Es responsabilidad del PP que ha incumplido los acuerdos desde 2011" con los fondos mineros. También ha aprovechado para criticar las políticas de recorte de la administración central en "pensiones y dependencia".

Por otro lado, y a preguntas sobre la moción de censura plantada por el PSOE al PP, Iván Fernández ha señalado que era "obligatoria presentarla por una cuestión de limpieza y dignidad democrática, y ahora que lo patriota para algunos está de moda, lo patriota es echar a los corruptos del gobierno".