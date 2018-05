La añada 2017 de la DO Tierra de León consigue un año más la calificación de "muy buena"

25/05/2018 - 15:27

La añada 2017 de los vinos de la Denominación de Origen (DO) Tierra de León han conseguido un año más la calificación de "muy buena" pese a tener un 70 por ciento de pérdida de producción durante el pasado año.

LEÓN, 25 (EUROPA PRESS9

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha sido la encargada de abrir el sobre con la nota de la añada 2017 de la DO Tierra de León tras la cata de calificación que ha tenido lugar en la Casa de las Carnicerías. En el acto, ha estado también ha estado acompañada por el alcalde de León, Antonio Silván y el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, entre otros.

Marcos, aparte de felicitar a la DO por la calificación, ha señalado que "Tierra de León es una de las denominaciones de origen más pujantes de la comunidad en estos momentos". De hecho, ha destacado la actividad económica que genera que "tiene un presente importante y un futuro prometedor".

Al respecto, la consejera ha resaltado las 40 bodegas y los más de 300 viticultores que conforman las DO Tierra de León, así como las 400 hectáreas de superficie en la que "han conseguido aunar innovación y tradición con el mantenimiento de las variedades autóctonas". Además, ha apuntado que "de las 80 hectáreas que hay para la producción de vino blanco en el mundo 60 están en Tierras de León".

Una actividad económica de esta DO que según Marcos" ha crecido un 30 por ciento en los últimos años y ha vendido 2,6 millones de botellas"; por lo que ha ensalzado "la capacidad de vender" y les ha propuesto el reto de "crecer más en esa venta".

Ya que para la también portavoz de la Junta de Castilla y León "esta DO tiene la posibilidad y la oportunidad de crecer en mercados exteriores y en la comercialización online". Algo que cree que se debe al "buen hacer" del equipo de la DO Tierra de León y estima que "van a poder conseguirlo por la calidad de sus vinos blancos, rosados y tintos y para lo que contarán con el apoyo de la Junta".

Por otro lado, el presidente de la DO Tierra de León, Rafael Blanco, ha asegurado estar "satisfecho" con la calificación obtenida, pero ha admitido que "era lo que se esperaba", pese a perder durante el 2017 casi el 70 por ciento de la producción. No obstante, ha señalado que "para el 2018 la DO tiene el objetivo de recuperar los cuatro millones de kilos de producción".