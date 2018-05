Morro (PSOE) lamenta los "tres años perdidos" para la ciudad de Teruel con el Gobierno local del PP

25/05/2018 - 15:38

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, José Ramón Morro, ha asegurado este viernes que "estos tres años de legislatura del PP en el Ayuntamiento han sido tres años perdidos para la ciudad", resaltando la "bajísima" ejecución presupuestaria en materia de inversiones.

TERUEL, 25 (EUROPA PRESS)

Ha recordado que la legislatura se inició con Manuel Blasco (PP) como alcalde y fueron "siete meses echados a la basura porque su único interés era marcharse al Congreso de los Diputados". En este sentido, Morro ha apuntado que la actual alcaldesa, Emma Buj, "no fue votada por los ciudadanos de Teruel para ser la alcaldesa de la ciudad, cosa que muchas veces se le olvida" y ha criticado que "su lema sea no hagas nada para que no te critiquen".

En rueda de prensa, Morro ha destacado que la ejecución presupuestaria --en inversiones-- de 2015 ha sido inferior al 30 por ciento, la del 2016 ha alcanzado el 37 por ciento y la de 2017 el 36,44 por ciento.

El concejal ha expresado que "es cierto que se ha reducido la deuda, pero a costa de reducir servicios a los ciudadanos, y debido a una ejecución bajísima del Presupuesto en el capítulo de inversiones".

Según el PSOE, "el PP sigue sin cuidar a la ciudad y sin dedicar partidas importantes al mantenimiento y conservación de infraestructuras de la ciudad, limitándose casi a utilizar sólo los 305.000 euros que le otorga la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón para ello".

Morro ha expuesto que han pasado tres años sin que la alcaldesa de Teruel haya movido un dedo para avanzar en el mayor compromiso de la legislatura, como es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, "un asunto en el que contaba con el apoyo de toda la oposición, y que la alcaldesa ha desaprovechado".

HIPOCRESÍA

El portavoz socialista también ha señalado que "ante la ausencia de proyectos propios, la alcaldesa y el equipo de gobierno continúan con la mayor hipocresía, atribuyéndose proyectos que no son del PP, y que incluso a veces el Partido Popular intentó boicotear, como es el caso del Aeropuerto de Teruel o Platea, proyectos impulsados por el PSOE, y que fueron descalificados como chatarrería y campo de cebada en su día por el PP".

En este sentido, José Ramón Morro ha indicado que "es lamentable que como alcaldesa de la ciudad, Emma Buj no reconozca el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón con Teruel, en la captación de nuevas empresas, con el Centro de Bioeconomía Rural, la reforma de los juzgados, el Conservatorio de Música con el FITE, la inversión en colegios como Anejas o Pierres Vedel, proyectos culturales como Desafío Buñuel, o el Museo Memorial Batalla de Teruel".

Ha considerado que la conmemoración del 800 aniversario de los Amantes "ha sido una ocasión de oro perdida para la promoción exterior de la ciudad". En la ciudad, ha dicho Morro, están pendientes muchas obras y, a la vez, se han perdido 24 empleos de brigadas municipales de mantenimiento.

PROYECTO SOCIALISTA

"Nuestro compromiso es seguir trabajando por Teruel y sus habitantes", ha proseguido diciendo el portavoz socialista, quien ha apuntado que este Grupo ha defendido 72 mociones y propuestas, así como otra 225 iniciativas en distintos órganos municipales.

En este sentido, José Ramón Morro ha argumentado que "desde el PSOE pensamos que el empleo digno debe ser una de las señas de identidad del municipio, y el Ayuntamiento de Teruel debe ser un referente en esta cuestión, por lo que nuestro compromiso es recuperar el empleo municipal perdido en la legislatura de Manuel Blasco, sobre todo reforzando la brigada de obras y servicios, la de jardines y el personal de limpieza".

Morro también ha señalado que "desde el PSOE, nuestro compromiso es seguir colaborando con el Gobierno de Aragón en la captación de nuevas empresas en Platea y Plata, empresas de alto desarrollo tecnológico y que apuesten por la investigación y la innovación, y creen empleo".

"Igualmente, colaboraremos con el Gobierno de Aragón en la ejecución de la mayor infraestructura sanitaria de los próximos 100 años, como va a ser el nuevo hospital de Teruel, de carácter absolutamente público, tras una legislatura perdida de Rudi y el Consejero Oliván, así como colaborar en la construcción de los accesos al hospital que abrirán nuevas posibilidades urbanísticas en la ciudad", ha añadido Morro.

"También queremos subrayar nuestro compromiso con el desarrollo de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana, y nuestra apuesta por desarrollar las infraestructuras pendientes de la ciudad, como las Cuestas de los Gitanos y Capuchinos, la carretera de Villaspesa y la mejora de accesos a la ciudad por la Carretera de Alcañiz y la Avenida de Zaragoza", ha agregado.

El PSOE también apuesta por impulsar la imagen de Teruel como ciudad cultural, con nuestras señas de identidad como el Mudéjar, la arquitectura modernista y los Amantes, "tomando como objetivo el apoyo real con mayor presupuesto a los grupos e iniciativas de Teruel, como la construcción de un Auditorio, que posibilite la realización de actuaciones de primer nivel".

Igualmente, aboga por una ciudad turística, en la que Dinópolis y las Bodas de Isabel sean el motor fundamental, junto al desarrollo del Museo Memorial por la Paz. "Necesitamos un plan de estrategia turística que nos permita alcanzar 500.000 visitantes anuales en una legislatura".

Ha defendido proyectos como la construcción del nuevo hospital o la instalación de dos ascensores para conectar el centro con el barrio del Carmen y San León, así como la construcción de un auditorio o la extensión de la banda ancha a los 10 barrios rurales.

Morro se ha referido al "compromiso del PSOE con el deporte, tanto con el apoyo a nuestros referentes, el Club Voley Teruel, como el CD Teruel, como con el deporte base mejorando, como primer objetivo, todas las instalaciones deportivas con las que cuenta la ciudad, así como la necesidad de construir un nuevo campo de fútbol y dotar de nuevo césped artificial al complejo Luis Milla".