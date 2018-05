Pleno de Málaga aprueba de forma definitiva los presupuestos municipales de 2018, que ascienden a 790 millones

25/05/2018 - 15:15

El Pleno extraordinario de este viernes del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con los votos del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, de forma definitiva el presupuesto de la ciudad para 2018, que asciende a 790 millones de euros y que ya estará en vigor la semana próxima.

Así, se han recibido en el periodo de alegaciones nueve, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, de las que tres son materia de plantilla y seis de ciudadanos de distritos "no sabemos si animadas por alguna iniciativa más de ámbito político". No obstante, ha precisado que "todas ellas son consideradas a nivel de recepción, van a ser discutidas para que se pueda terminar de cerrar este proceso".

No obstante, las alegaciones han sido rechazadas. Durante el transcurso del pleno, asimismo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho hincapié en que el Consistorio "está abierto a la participación y la practicamos".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha valorado, previa a la celebración del pleno extraordinario, que este viernes se haya "firmado el contrato más importante con los ciudadanos", como es "aprobar el presupuestos municipal".

"Cuando un ayuntamiento quiere hacer las cosas bien lo que tiene que construir es los mimbres para que las cuestiones que más afectas al ciudadano estén recogidas con la suficiencia económica y consignación presupuestaria correspondiente", ha dicho.

De igual modo, ha agregado que "de nada sirve" hacer mociones continuas "tratando de endulzar el oído a los vecinos, aunque es importante el debate en los plenos", ha valorado.

"Lo que sí refleja un compromiso con los malagueños es firmar un contrato con ellos y se firma hoy con la aprobación del presupuesto municipal", ha valorado el portavoz del equipo de gobierno, recordando que de no aprobarse "los presupuestos no se mantienen nuevas inversiones y no conseguimos potenciar el presupuesto más social de la historia de Málaga", ha dicho.

Conde ha incidido en que ya se conocen "las bondades" de cada una de las partidas del presupuesto, pero ha insistido en que "sólo por el hecho del fuerte componente social, fuerte reactivación económica y el hecho de la estabilidad que requiere una ciudad con un presupuesto, que supone mejorar servicios público, solo por eso, tendría que merecer la abstención de los grupos políticos".

Asimismo, ha dicho que el equipo de gobierno ha sido "responsable" con la necesidad de tener un presupuesto y han tendido la mano a la negociación, incluyendo propuestas de todos: "en lo básico todos estamos de acuerdo, como son capitulo social, servicios públicos mejorados e inversiones para los barrios".

"Nos comprometimos con los malagueños para aprobar el presupuesto antes de abril y así hicimos y con esta resolución de alegaciones le ponemos el sello final para que este contrato pueda ser rubricado", ha concluido.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2018 asciende a 790.549.815,03 euros --en materia de gasto--, un 5,51 por ciento más que el pasado año, ya que sube 41,2 millones respecto a 2017.Los ingresos municipales alcanzan los 791,5 millones de euros, por lo que "hay mayor capacidad de gasto".

Entre otras destacan la subida de las inversiones, del 22 por ciento, que se elevan hasta un importe total de 74,9 millones. No obstante, la cifra se eleva a cerca de 83 millones si se le añaden las partidas para los planes de conservación en barriadas, polígonos, y actuaciones en distritos. El presupuesto municipal prevé, por tanto, 467 proyectos.

De igual modo, entre otros destacan del proyecto de presupuesto los 101,3 millones de euros en gasto social; los 192,4 millones de euros en materia de Medio Ambiente; 41,9 millones de euros para Empleo, Economía Productiva e Innovación; los 55,9 millones de euros en materia de Cultura, Educación, Turismo, Deportes y Juventud; y otros servicios públicos suman 222,4 millones de euros.