Gürtel.- El PPdeG cree que hay que "pedir disculpas", pero respalda a Rajoy: "Nadie puede dudar de su honradez"

25/05/2018 - 16:25

Tellado se reafirma en que Feijóo se comprometió con Galicia en este mandato y lo ve dispuesto "a cumplir hasta el último minuto"

Tellado se reafirma en que Feijóo se comprometió con Galicia en este mandato y lo ve dispuesto "a cumplir hasta el último minuto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha admitido este viernes sentir "vergüenza" tras la sentencia de la 'Gürtel', al tiempo que ha defendido que el partido tiene que pedir "disculpas", pero también ha trasladado el "respaldo claro y sin dudas" de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Nadie puede dudar de su honradez y honorabilidad", ha sentenciado, al tiempo que ha rechazado "lecciones" del PSOE y ha considerado "sorprendente" que el "renovador" Pedro Sánchez sea el que presente una moción de censura, cuando "tiene a Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados en el banquillo" por los ERE de Andalucía.

Preguntado acerca de la postura de Ciudadanos, ha sugerido que sería "bueno" que un dirigente "tan importante como Villegas se informe", dado que no se pueden convocar elecciones generales una vez que ha sido registrada la moción de censura. Ha añadido que a los populares gallegos "no les sorprendería" que Cs "quisiera hacer presidente a Sánchez", puesto que "ya" lo intentó "antes".

Al margen de las elecciones, acerca de si su partido debería emprender una renovación cuanto antes, ha replicado que "renovarse es una obligación" para todas las formaciones políticas. Eso sí, ha recalcado que "el PP tiene que medir sus tiempos" y no dejar que los impongan Cs o el PSOE.

Sobre la presencia de Feijóo en las 'quinielas' de sucesión, ha esgrimido que el presidente autonómico "tiene un compromiso con Galicia" hasta 2020 que "está dispuesto a cumplir hasta el último minuto". Preguntado acerca de si su perfil sería el adecuado para liderar la renovación en el PP, ha rechazado posicionarse "sobre futuribles".

"PROFUNDA VERGÜENZA"

Tellado ha admitido que provoca "una profunda vergüenza" que hubiese "personas en el PP que, a título individual, manchasen las siglas" del partido "haciendo un daño inmenso a este proyecto político". "Esa vergüenza de los militantes es evidente", ha constatado, pero también ha matizado que la sentencia afecta al PP "por dos municipios concretos" y hechos que "sucedieron hace una década".

Sobre el hecho de que también haya sido condenado Pablo Crespo, quien fuera secretario de Organización del PPdeG, y la exigencia de explicaciones por parte del BNG sobre la "ramificación gallega", ha respondido que su formación da "explicaciones" y es "transparente".

Pero preguntado sobre la petición de un pleno monográfico, ha replicado que "las sentencias se dirimen en los juzgados". "Si el BNG quiere hacer un juicio paralelo sobre algo que ocurre en dos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, es una forma muy curiosa de entender el autogobierno", ha ironizado.

Asimismo, ha esgrimido que da la impresión de que el Bloque "no tiene el pulso de la realidad de lo que sucede en Galicia", cuyo Gobierno está "centrado en la recuperación económica". "Si el BNG quiere hablar de la Gürtel, será que le preocupan otras cosas", ha aseverado.

A renglón seguido, ha señalado que le "llama la atención" del BNG "con la corrupción" y se ha preguntado por qué su portavoz, Ana Pontón, "no explicó el dinero que recibieron de Vendex en sus cuentas corrientes en A Coruña, o por qué apoyan a socialistas investigados en otros ayuntamientos".

DEFENSA DE RAJOY

Más allá, Tellado ha reivindicado la "honradez y honorabilidad" de Rajoy y, preguntado acerca de si no supone un lastre para el papel que el partido pueda jugar en futuros comicios, ha replicado que "siempre que surgen casos de corrupción y sentencias" de este tipo "se daña la imagen de toda la política".

"Pero la inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a la política somos honradas y honestas. Tratar de manchar la imagen de un partido por la acción individual de determinadas personas es un error; dañamos la democracia". Me indigna la corrupción: toda, la del PSOE, pero especialmente y mucho más cuando los casos se dan en mi partido", ha reconocido, antes de apelar a no usar este tipo de casos "como arma arrojadiza".

De Rajoy ha apuntado que es "un presidente centrado en gobernar" y ha subrayado que "participó como testigo" en el juicio. "La sentencia no lo señala, no fue imputado y personalmente no se le imputa nada". Por ello, ha reivindicado no solo su "honradez y honorabilidad", sino también "su gestión como el presidente que sacó de la crisis a España".

Tras insistir en que "fallaron los mecanismos de control" en el partido y en que toca "pedir disculpas", ha insistido en que los tiempos de renovación en el PP los debe marcar el propio partido y no otros para evitar que suceda, por ejemplo, "lo que hizo el PSOE con Pedro Sánchez", que ha calificado de "despropósito y circo".

FEIJÓO Y LAS 'QUINIELAS'

En cuanto al papel de Feijóo, siempre entre los nombres que suenan para suceder a Rajoy, ha replicado que "lo de las quinielas es terrible porque ya van diez años" en los que el dirigente gallego figura. De hecho, ha subrayado que "su gestión en Galicia" debe ser "muy buena" para que esto ocurra.

En todo caso, ha aludido a que su "compromiso" con Galicia perdura hasta que finalice este mandato, y que considera que está "dispuesto a cumplirlo hasta el último minuto".