Cs C-LM ve necesaria la presión a Rajoy y asegura que conformaría una buena candidatura regional en caso de elecciones

25/05/2018 - 17:06

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha considerado que la presión que su partido plantea al Gobierno de Mariano Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel' es "necesaria" teniendo en cuenta que "es la primera vez en la historia que un partido en el Gobierno está condenado por corrupción".

TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, ha argumentado que la formación naranja "no puede seguir sosteniendo a este Gobierno", y por eso ha decidido dar primero la estabilidad necesaria para sacar adelante los presupuestos y ampliar la aplicación del 155 en Cataluña si fuera necesario para después "pedir a Rajoy que convoque elecciones".

Tras asegurar que se trata de "un caso de fuerza mayor", ha aseverado que "no es que a Cs le apetezca o le convenga más" esta presión. "No nos dejaba otra opción. No podemos mantener a un Gobierno débil y menos en un momento como éste".

Ha indicado que la Ejecutiva nacional de Cs se reunirá el lunes para estudiar la hoja de ruta, y viendo que "la intención de Rajoy no es dimitir", habrá que dar el "paso siguiente", planteando una moción de censura instrumental que sirva para convocar las urnas.

En este punto, ha dicho que Cs Castilla-La Mancha tiene "mucha garantías de poder conformar una buena candidatura" y "no habría problema" para lograr un buen resultado.