La Comunidad suspende 'Libros a la Carrera' porque asegura que el Ayuntamiento no garantiza la seguridad de la prueba

25/05/2018 - 17:49

La Comunidad ha suspendido 'Libros a la Carrera', que se celebraba este domingo en el distrito de Salamanca, porque aseguran que el Ayuntamiento de Madrid no garantiza la seguridad de la prueba.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Tal y como desgranado el Gobierno regional en un comunicado, el Consistorio ha informado al consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, este mismo día de que el concejal responsable del distrito de Salamanca no notificó en tiempo y forma a la Policía Municipal la celebración de la prueba, "un hecho que no garantiza que ésta discurra con las mínimas medidas de seguridad".

La Comunidad ha criticado que esta "descoordinación" del Ayuntamiento trunca la celebración en la fecha prevista de la primera edición de una prueba que pretendía unir el gusto por la Literatura y el Deporte, en este caso el running. Tras lo sucedido, el Ejecutivo autonómico ha pedido que se celebre el domingo 10 de junio, fecha que ya ha sido aceptada.

De los Santos ha lamentado los hechos, que afectan a la disputa de una prueba en la que tenían puestas "mucha ilusiones" y que contaba ya con cerca de 2.000 participantes inscritos. "Esperamos que el concejal del distrito de Salamanca actúe con diligencia y que el día 10 se pueda celebrar la carrera con todas las garantías", ha criticado el consejero.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que la carrera tendrá que aplazarse porque no hay suficientes agentes de Policía disponibles. Inciden en que no hubo un fallo de notificación del concejal a la Policía sino que se trató de un error en la notificación como tal que se ha intentado resolver "hasta el último momento". Han hecho hincapié en que finalmente se celebrará el 10 de junio porque no se ha podido hacer "nada más".

LIBROS A LA CARRERA

La prueba iba a recorrer el madrileño Paseo de Recoletos con salida y llegada en la Plaza de Colón, coincidiendo además con la celebración de la Feria del Libro de Madrid. Los corredores tenían la posibilidad de inscribirse y obtener su dorsal comprando libros en librerías que han querido colaborar con esta iniciativa, así como a través de la página web www.librosalacarrera.com.

Además, también se podían realizar la inscripción en persona este viernes y mañana sábado en la caseta que la Comunidad de Madrid ha instalado en la Feria del Libro, lugar habilitado también para llevar a cabo la recogida de los dorsales.