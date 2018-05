El Cabildo justifica el retraso del circuito del motor por la normativa internacional y el PP pide que "no mientan más"

25/05/2018 - 18:03

El Cabildo de Tenerife se encuentra actualizando el diseño del Circuito del Motor con el objetivo de ajustar la actual normativa de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y garantizar el más alto nivel de homologación que exigen ambos organismos.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado este viernes ante el Pleno de la corporación la consejera insular de Deportes, Cristo Pérez, quien ha señalado que es "lógico" que haya retrasos porque un proyecto de esta envergadura "no es lo mismo" que diseñar una carretera.

Pérez ha recordado que con el fin de garantizar la viabilidad técnica y deportiva del proyecto, el Cabildo encargó el pasado mes de octubre a una empresa de ingeniería técnica especializada en circuitos la verificación y cumplimiento del circuito del motor con la actual normativa deportiva.

Estos especialistas han aconsejado realizar algunos pequeños ajustes que son imprescindibles para obtener el nivel más alto de homologación que exigen en la actualidad la FIA y la FIM.

Estos ajustes se están incorporando al proyecto de ejecución que actualmente se está redactando y permitirán que el circuito del motor cuente con las últimas novedades en cuanto a las exigencias de la normativa internacional para la celebración de pruebas deportivas.

Además, ha indicado durante el Pleno que se está trabajando de forma simultánea en los proyectos de redacción de la fase 1 --incorporando las mejoras recomendadas por los ingenieros-- y del acceso norte y que, según las previsiones técnicas y administrativas, el inicio del proceso de licitación para dichas obras de acceso norte está previsto para este verano.

Pérez ha retirado el "compromiso" del Cabildo para construir el Circuito del Motor, por lo que ha previsto una inversión que ronda los 5 millones de euros en los presupuestos de este año.

"LA GENTE ESTÁ CANSADA", DICE MÁRMOL

La consejera del PP, Natalia Mármol, ha criticado que CC lleva más de 20 años "vendiendo" un circuito del motor y ahora les ha entrado "nerviosismo electoral" porque han incumplido su previsión de licitar las obras en marzo.

"No mientan más, no pongan fechas, no desilusionen más a las personas, la gente está cansada", ha destacado.

Según Mármol, la historia y tramitación de este proyecto "ha sido una tomadura de pelo", y en todo caso, ha pedido al grupo de gobierno que "ponga el mismo interés" en esta iniciativa que en la puesta en marcha del canal de televisión.