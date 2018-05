Raimundo Amador se suma al cartel del Hondarribia blues Festival, que ofrecerá su edición "más variada"

25/05/2018 - 18:21

Raimundo Amador es uno de los artistas que se ha sumado al cartel del la próxima edición del Hondarribia Blues Festival, que se celebrará del 12 al 15 de julio, y que se presenta como "una de las más variadas" de sus trece ediciones. En total, pasarán por los distintos escenarios del certamen guipuzcoano un total de trece bandas y más de una veintena de solistas.

Según ha explicado la organización del festival, muchos de estos intérpretes actuarán conjuntamente gracias a las secciones Chicago y Crossroads que hacen coincidir, por una noche, "a grandes figuras en actuaciones únicas".

Uno de los nombres más conocidos que pasarán por los distintos escenarios son los Canned Heat, "la blues band que más discos ha vendido en la historia de la música y muy recordada por sus apariciones en los míticos festivales de Woodstock y Monterey", y el "carismático" Raimundo Amador, "uno de los principales artífices del mestizaje entre el flamenco y otras músicas".

En Hondarribia estarán Chicago All Stars, conjunto formado por los principales músicos de la escena del blues de Chicago, como son Jimmy Burns, Kimberly 'Hot Sauce' Johnson, dos "conocidos del festival" como son Bob Stroger y Kenny 'Beedee Eyes' Smith, Billy Flynn, Omar Coleman, y Piano Willie. Junto a ellos, Lone Star Review, con una fusión de músicos de Texas y California: Mark Hummel (nominado a los Grammy), Rusty Zinn, Mike Keller, R.W. Grigsby y Wes Starr.

También destaca la presencia de la banda de swing Ray Gelato & The Giants, "con un desbordante espectáculo que rescata arreglos originales del más puro y tradicional jazz de los años cuarenta y cincuenta para composiciones de swing en una extraordinaria fusión". Asimismo, en la sección Crossroads "catorce grandes músicos de rincones muy diversos" serán los encargados de hacer un recorrido a lo largo de la historia del blues.

La localidad costera recibirá también este año a grandes figuras del panorama europeo, como los franceses Awek, los italianos Bayou Moonshiners, los veteranos noruegos JT Lauritsen, o los holandeses The Ragtime Rumors. Una mezcla de Europa y Estados Unidos forma, por último, Tía Carroll & Mingo Coloma, que suma a los músicos de blues de España, Mingo Balaguer, Lluis Coloma y Francisco Simón, con la prestigiosa voz de Tía Carroll, toda una estrella del West Coast estadounidense.

El Bluesaldia contará en su cartel con el cuarteto Noa Volldamn & The Hell Drinkers (con la vocalista donostiarra Ainhoa Eguiguren); los cinco músicos de Still River (Bilbao) y Ghost Number & His Tipsy Gypsies, banda íntegramente formada por instrumentos acústicos.