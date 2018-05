El PP replica a Villalobos que la situación del Consistorio de Huévar deriva de la "irresponsabilidad" del PSOE

25/05/2018 - 19:54

Ante el expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) para despedir a 35 trabajadores de su personal laboral y reducir la jornada de otros 16, la portavoz popular en dicho municipio y diputada provincial María Eugenia Moreno ha replicado al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez, Villalobos, que la plantilla municipal "lleva años sobredimensionada", pero los socialistas "han estado mirando para otro lado, permitiendo que este ayuntamiento fuera a la bancarrota".

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huévar, María Eugenia Moreno, ha asegurado que el PP lleva "años denunciando el abuso, el despilfarro y la mala gestión que se llevaba a cabo en el Ayuntamiento, pero los socialistas no sólo no hicieron nada, sino que el máximo responsable, que no el único, de esta gestión, ha sido premiado por el PSOE y el gobierno de Susana Díaz con un jugoso cargo en la Junta de Andalucía", en alusión al exalcalde del PSOE Rafael Moreno.

"Hemos llegado a este punto por la irresponsabilidad de los gestores municipales del PSOE durante años, con el beneplácito del PSOE provincial, y porque la actual alcaldesa lleva de brazos cruzados desde que llegó a la Alcaldía", señala María Eugenia Moreno, reclamando a la actual alcaldesa socialista, "la máxima transparencia en todo el procedimiento y sobre todo que informe del coste que va a tener este ERE, qué servicios municipales se van a ver afectados y cómo va a pagar las indemnizaciones y las nóminas que adeuda", pues el Consistorio adeuda cuatro nóminas a su plantilla.

"Pero además, vamos a exigir a la alcaldesa responsabilidad en esta gestión, sensibilidad con los trabajadores y que, además se siente con el grupo popular, porque hasta el momento no hemos recibido ni una llamada y la alcaldesa está obligada a informar a la oposición y sentarse con los representantes del PP de Huévar para que podamos seguir velando por los intereses del municipio y defendiendo a los trabajadores".