Alamany apuesta por consolidar CatComú superando coaliciones y federación de partidos

26/05/2018 - 10:27

Pide emular el formato de BComú y abrir el partido a la ciudadanía con el liderazgo de la gente

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz de los comuns, Elisenda Alamany, ha reflexionado sobre el camino que debe tomar CatComú y ha apostado por consolidarse como un partido abierto a la ciudadanía que rehúya las coaliciones y las federaciones entre los partidos que lo forman.

"Siempre hemos dicho que esto era un proyecto que quería recoger lo mejor de cada tradición. Esto no era una coalición ni una federación de partidos, sino una auténtica confluencia ciudadana", ha razonado en una entrevista de Europa Press.

El partido está trabajando en el proceso de fijar la nueva ejecutiva que debe diseñar el proyecto de los comuns y desplegarlo en el territorio, y los nuevos nombres se conocerán el 3 de julio con un equipo que tendrá a la cabeza entre dos y cuatro nombres, al menos el 50% de ellos mujeres.

Alamany no ha desvelado que se vaya a postular a la dirección porque considera que no se trata de nombres, sino de que el espíritu de la ejecutiva y del propio partido se parezca a la gente que quiere representar y sea ganador y tenga vocación de mayorías.

"No es un debate de nombres, sino de hacia dónde va el proyecto y cuál es el horizonte de CatComú. Yo estaré implicada en CatComú como siempre lo he estado, si camina hacia este espacio nuevo que quiere abrirse a la sociedad, que quiere parecerse a la gente a la que representa y que quiere tener vocación de mayorías", ha explicado.

Para Alamany la clave del futuro del partido que vislumbra es mirar a fuera y no hacia adentro, "no encerrarse en cúpulas de partidos ni en despachos", tratar de abrir la organización y ser capaz de conectar con el máximo de gente.

De no ser así, "sería un fracaso para el proyecto, no sería un fracaso para Elisenda Alamany", ha asegurado, porque cree que la potencialidad de CatComú de poder construirse más allá de los despachos no existe en ningún otro partido actual.

Considera que el proyecto tiene que emular a BComú, que nació con una plataforma ciudadana llamada Guanyem Barcelona, "con liderazgo de la gente capaz de arrastrar a partidos, con una lógica superadora (de siglas) y que es capaz de interpelar a la ciudadanía" y ganar unas elecciones.

Ha aclarado que esto no significa que los partidos y sus estructuras vayan a desaparecer, como sucede en BComú: los comuns, Podem, ICV y EUiA están integrados, pero además siguen manteniendo sus estructuras propias, como partidos.

En este paso adelante que prevén realizar en los próximos meses, se tiene que dar una lógica superadora de los actores que forma parte de CatComú: "Si dijimos que este proyecto recogía lo mejor de cada tradición, ahora es el momento de caminar más hacia el todo y no tanto hacia las partes. Esto es un partido con una identidad compartida" y no una coalición o una federación de partidos.

LA ENTRADA DE PODEM

Domènech ha encargado al coordinador de programa de la organización, Marc Parés, la confección de una lista --que concurrirá con otras-- que tiene voluntad de continuidad con la ejecutiva anterior, "pero aumentando el número de gente independiente en la ejecutiva".

Ha destacado que Parés está desarrollando esa labor con total transparencia y hablando con todos los actores para sumar a la mayoría de ellos posibles, incluido Podem, que todavía no ha cerrado su confluencia definitiva en el espacio y que Alamany subraya que podría hacerlo, pero que está en sus manos tomar esa decisión: "Es un debate que tiene que hacer Podem".