PP-A pide a Junta que impulse la tarjeta sanitaria de preferencia para personas con trastorno del espectro autista

26/05/2018 - 10:34

El PP-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se reclama que la Consejería de Salud ponga en marcha la tarjeta sanitaria de preferencia para las personas contrastorno del espectro autista.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A también pide que la Consejería de Salud disponga en los presupuestos autonómicos para 2019 una partida para la puesta en marcha de la unidad para el tratamiento médico integral de personas con trastorno del espectro autista.

Según el Grupo Popular, las personas con trastorno del espectro autista ven "vulnerados sus derechos fundamentales en Andalucía en varios ámbitos, especialmente en el ámbito sanitario". Por su diversidad funcional, según explica, las personas con autismo necesitan unos protocolos sanitarios adaptados a sus capacidades, necesidades y características individuales.

Además, por sus características, necesitan accedera la comprensión a través de información visual, con lo que es imprescindible que se dote a los centros sanitarios y a los profesionales médicos de pictogramas y cuadernos de comunicación, según el PP-A, que considera que esto facilitaría tantola comunicación con ellos como el hecho de que se les puedan realizar las pruebas diagnósticas pertinentes.

"No hay derecho, por ejemplo, a que a una persona con TEA, que necesita una prueba diagnóstica en la que por su diversidad necesita de la aplicación de una anestesia general, se le diga en el Sistema Andaluz de Salud que no es posible realizarla porque no está contemplado en el protocolo general que se aplica a todos los ciudadanos", según el Grupo Popular.

Añade que tampoco hay derecho a que a una persona que llega a las urgencias hospitalarias y no puede permanecer en la sala de espera, ya que puede sufrir crisis de ansiedad y episodios de alteracionesconductuales debido a la frustración y la falta de comprensión, se le mande a la calle mientras espera el resultado de las pruebas y la atención médica de urgencias.

Es por ello que considera indispensable que, como hay en otras comunidades autónomas, se ponga en marcha en Andalucía una tarjeta sanitaria de preferencia nominativa para las personas con trastorno del espectro autista. "Se trata de que puedan ser identificados y se abra un protocolo adaptado a la diversidad funcional de estas personas", apunta el PP-A.

Del mismo modo, considera que hay que poner en marcha en Andalucía un proyecto piloto para la creación de una unidad de tratamiento médico integral de personas con TEA, que proporcionaría tratamiento integral a los pacientes con autismo y serviría de enlace e interlocutor entre estos y el resto de servicios médicos del hospital, cuando es necesario el tratamiento de otras patologías de cualquier índole.

Se trata, según el PP-A, de que un equipo multidisciplinar y coordinado de profesionales sanitarios y terapeutas especializadosdé una respuesta eficaz a las necesidades de atención médica que caracterizan a las personas con espectro autista.