Foro ve "impresentable" que el Principado siga "de brazos cruzados" ante una "solicitud urgente de peligro" en Navaral

26/05/2018 - 10:57

La diputada de Foro Asturias Carmen Fernández ha juzgado este sábado "impresentable" que doce días después de registrar los vecinos de Navaral (Tineo) una solicitud urgente del peligro de un árbol caído en el talud de la AS-219 "el Consejero Fernando Lastra siga de brazos cruzados". Los vecinos de Naraval advirtieron de que podría producirse un desprendimiento a consecuencia del árbol caído.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, ha señalado que "no se puede consentir que ante una situación potencialmente peligrosa la Consejería no tome en consideración ninguna medida". Se ha referido en estos términos a la vía que conecta Naraval con Navelgas, en la que hay un árbol cortado en uno de los terraplenes adyacentes de la carretera. Al ver que no se retiraba, los vecinos acudieron al registro de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para pedir una solución ante la existencia de un gran árbol en el talud.

La ausencia de actuaciones por parte del departamento que dirige Lastra evidencia, a su juicio, el "desprecio a los vecinos que recorren diariamente esta carretera. "Se mantiene en silencio sin ofrecer una solución que debería ser inmediata", ha lamentado.