Mata (PSPV) ve "lógico" que el Botànic pueda gobernar otros 4 años: "Si no hacemos ninguna barbaridad, nos lo merecemos"

Sobre la relación con Podemos y Compromís: "Que marquemos territorio, bien, pero no nos hagamos daño porque el daño será para todos"

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, considera "lógico" que al Consell del Botànic, que ha "sucedido a un régimen" del PP, se le dé una "segunda oportunidad" para gobernar al menos durante ocho años y poder dedicar los recursos a "cosas más lucidoras" tras una legislatura en la que ha tenido que "tapar agujeros y vías de agua" que dejaron sus predecesores: "Si no hacemos ninguna barbaridad, nos lo merecemos, esa segunda oportunidad nos la hemos ganado".

Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha destacado que "la estabilidad, normalidad y tranquilidad" son los principales valores de un gobierno "que no engaña y no ha robado", con el 'president', Ximo Puig, como "gran activo". "Ha sido una persona que ha aportado cordura, tranquilidad y los sectores más reacios con nosotros han visto que esto no era una pandilla de locos ni que iba a durar un verano".

Mata ha vaticinado que habrá un hemiciclo "muy parecido" al actual tras las autonómicas de 2019. A su juicio, el PSPV crecerá "algo", Compromís se mantendrá, Podemos "probablemente pierda apoyos" y Ciudadanos "le puede hacer 'sorpasso' al PP", un partido que "se está quedando sin discurso". No cree, por tanto, que pueda producirse un 'sorpasso' de Compromís al PSPV y añade que "va a ser el diablo de los números el que condicione todo".

"¿Qué va a pasar si el PSPV tiene 26 diputados y la suma de Podemos y Compromís te da más de 24? Pues seguro que habrá otra reedición del Botànic. ¿Qué va a pasar si la suma de Cs y PP da 50 escaños? Sospecho que llegarán a un acuerdo porque los bloques están muy definidos, lo preocupante de verdad es si quien pudiera elegir fuera Cs", ha aseverado.

En ese caso, ha indicado que "a lo mejor si son primera fuerza elegirían al PSPV, lo que pasa que el PSPV no está dispuesto porque su apuesta y su deriva es muy preocupante", aunque a los socialistas "le va muy bien cuanto más se escore a la derecha".

Preguntado por si teme que las relaciones entre los socios del Botànic se tensen de cara a esos comicios, ha señalado respecto a Podemos --con cuyo apoyo parlamentario gobiernan-- que "tendrán que atemperar su discurso porque nada les garantiza que la destrucción del PSPV sea automáticamente en beneficio suyo" y, además, ha recordado que "si hubiera cogido alguna conselleria se habrían dado cuenta de lo difícil que es gestionar". "No pueden vivir solo fuera de las instituciones", advierte Mata, que le gustaría que la formación morada entrara a gobernar en una reedición del pacto.

"ESTÁ FUNCIONANDO MUY BIEN"

Sobre Compromís, ha indicado que no ha habido problemas de gestión, las discrepancias "han sido puntuales y normales" y el mestizaje, del que era escéptico, ha sido "un acierto". "Creo que se ha dado cuenta de que el carácter moderado, de conexión con sectores económicos, institucionales, ha venido bien al Botànic, un gobierno de Compromís no sería tan sólido, la gente hace tres años pensaba que esto sería igual que el tripartito catalán, que habría conflictos cada día y no, está funcionando muy bien".

"Yo soy de los que cree que minimizando los conflictos nos va a ir a todos bien", ha dicho, para agregar que incluso Iniciativa le ha invitado a participar en su congreso el 9 de junio: "Formamos parte del mismo espacio, que marquemos territorio, muy bien; que cada uno intente atraer votos, muy bien; pero no nos hagamos daño porque, en general, el daño será para todos".

Preguntado sobre si cree que los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 podrán salir adelante, ha señalado que "hay gente que piensa que no van a salir" pero él cree que sí lo harán.

Respecto a su futuro como síndic en Les Corts, ha asegurado que hará "lo que entienda el partido" y estará disponible: "Ha sido la época más feliz de mi vida en política, me lo he pasado muy bien estos tres años, me he sentido muy útil, muy contento, me han dejado total libertad y mi relación con Ximo es excelente".

SOSPECHAS DE QUE "ALGO ESTABA PASANDO" CON ZAPLANA

Por otra parte, tras la detención y entrada en prisión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en la Operación Erial, Mata ha afirmado que "ha habido siempre una percepción, desde el minuto uno de su entrada en política" de que "algo no era normal, algo estaba pasando ahí" y "en casi todas las operaciones había sospecha", como en Terra Mítica.

"Al final el tiempo va pasando y crees que todo se diluye, creo que ha sido uno de sus errores, pensar que el tiempo lo cura todo", ha dicho Mata, que ha recordado que tres de los cuatro expresidentes del Consell del PP están inmersos en causas judiciales. Quien no lo está, Alberto Fabra, "estuvo poquísimo tiempo y, además, en el peor de los momentos porque explotaban todos los casos de corrupción".

Alberto Fabra "hubiera sido el más inconsciente del mundo si se mete en algún lío", ha añadido, pero "hizo una cosa que está investigada por los tribunales y no sabemos cómo acabará" en referencia a la compra de Valmor. En todo caso, ha admitido que Fabra "hizo un esfuerzo más por limpiar que por cualquier otra cosa".PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Preguntado por la investigación judicial que se sigue en cuatro juzgados respecto a la presunta financiación irregular del PSPV en la campaña electoral de 2007, Mata cree que "acabará" y pese a que el PP "la intentará estirar todo lo que pueda" se niega a pensar que dos ministerios con "juntas de contratación de altísimos funcionarios" hagan algo "maliciosamente para adjudicarle a una empresa un contrato de 100.000 euros".

Así, ha pedido "redimensionar" las cosas y ha criticado que Cs y Podemos caigan por razones electorales en la "trampa" de intentar mostrar que "toda la clase política es igual".

LA POLÉMICA DEL CHALET DE IGLESIAS Y MONTERO

Por otra parte, preguntado sobre si él habría comprado, como los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero, un chalet de 600.000 euros, ha asegurado que "jamás" porque "si te gusta la política y quieres conectar con determinada gente no puedes hacer cosas que te desconecten".

Ha agregado que "si haces exhibicionismo con tu vida privada", comunicando por ejemplo un embarazo o una ruptura, expones la intimidad: "Si mantienes tu vida privada, nadie se mete contigo, yo no sé qué novios o hijos tiene la gente, ellos estaban sobreexpuestos porque han querido".

La votación sobre su continuidad, ha indicado, es "más ridículo aún" porque "es como querer blindar al líder con el miedo de si no os parece bien me voy". "Creo que hasta los que le van a apoyar están pensando ojalá no lo hubieras hecho", ha zanjado.