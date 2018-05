Os partidos galegos prepáranse para as municipais e manexan os seus tempos para 'oficializar' aos seus candidatos

26/05/2018 - 11:14

A incógnitas clave, a un ano vista, céntranse en se Cs poderá avanzar en detrimento do PP e o BNG, recuperar terreo á conta de En Marea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

Os partidos galegos prepáranse para as eleccións municipais que se celebrarán o 26 de maio de 2019 e manexan os seus tempos para 'oficializar' aos seus candidatos. A un ano vista, dúas da incógnitas clave céntranse en se o BNG logrará recuperar terreo á conta de En Marea e se Ciudadanos avanzará en detrimento do PPdeG.

Con todo, en declaracións a Europa Press, o secretario xeral do partido, Miguel Tellado, asegurou que non teme os efectos dun partido "sen implantación no territorio" e dá por feito que os galegos saben "que, en Galicia, o voto útil é ao PPdeG". Os 'deberes' para os equipos populares son "gañar no sete cidades e nas catro provincias".

O PPdeG dará aos seus candidatos "marxe" para traballar. "Dixemos que os presentariamos ao redor dun ano antes; pode ser en xullo ou en setembro. Estamos case preparados", sinalou Tellado. A data "tope": "antes de que acabe o verán". De acordo coa regra non escrita de 'ser previsibles' tantas veces reivindicada por Alberto Núñez Feijóo, o habitual no PPdeG é que os presidentes locais sexan os candidatos, así que a marxe para a sorpresa reducido.

Así, Beatriz Mato e José Manuel Rey Varela sairían do Goberno, cando Feijóo decida, para competir polas alcaldías da Coruña e Ferrol; en Vigo e Santiago repetirán os actuais portavoces, os exconselleiros Elena Muñoz e Agustín Hernández; en Ourense fará o propio o agora alcalde, Jesús Vázquez; e en Lugo o previsible é que compita o subdelegado do Goberno e presidente local, Ramón Carballo.

A principal incógnita do PPdeG é o cabeza de cartel de Pontevedra, onde as fontes consultadas ven "moi difícil" que repita o actual portavoz local e deputado, Jacobo Moreira. Soou con forza o presidente do Porto de Marín, José Benito Suárez, pero no partido consideran "complicado" que finalmente dea o paso.

INCERTEZA NAS MAREAS LOCAIS

Pola súa banda, as mareas encaran o ano que falta para a cita coas urnas con incertezas, como a relación das candidaturas locais coa estrutura galega de En Marea, o papel que asumirá Podemos Galicia nos proxectos locais ou se repetirán os alcaldes do tres urbes gobernadas polas mareas desde 2015: Xulio Ferreiro (A Coruña), Martiño Noriega (Santiago) e Jorge Suárez (Ferrol).

Mentres que, a falta de que o confirmen, os dous primeiros perfílanse como aspirantes á reelección; o futuro do actual rexedor ferrolán parece menos claro. Quen xa contan con candidatos para 2019 son Ourense en Común e Marea de Pontevedra, con Martiño Xosé Vázquez e Luís Rei, respectivamente.

Así mesmo, a dirección de En Marea ofrece apoio "loxístico" ás mareas locais que o desexen, que tamén poden acollerse á fórmula xurídica que expón o partido instrumental para, deste xeito, trasladar o peso dos proxectos municipalistas ás deputacións.

A responsable de municipalismos de En Marea, Ana Seijas, indicou que o obxectivo é acoller "baixo o paraugas" instrumental que ofrece a organización ao "maior número posible" de mareas locais. Polo momento, segundo a dirección, son máis de 70 as mareas que aceptaron o "protocolo" de colaboración que puxo sobre a mesa En Marea.

Ademais, está por ver que papel asume Podemos Galicia nas candidaturas municipalistas. A diferenza de 2015, cando decidiron non presentarse, o partido morado quere agora establecer alianzas en formato de coalición e que o seu nome figure nas listas con excepción dos lugares con proxectos "consolidados", o que xerou receos en certas mareas municipalistas, que reivindican a súa "independencia" e a participación a título individual dos seus integrantes.

CONTINUIDADE DE CABALLERO

Os socialistas esperan ter os seus cadros municipais preparados despois do verán de acordo co calendario orgánico que marca a dirección estatal do PSOE. Así, tal e como explicou a Europa Press o responsable de Política Municipal do PSdeG, Iván Puentes, o PSdeG prevé que repitan como cabezas de cartel todos os seus alcaldes salvo que por algunha cuestión eles mesmos declinen.

"Se aposta pola continuidade dos candidatos e das fórmulas de goberno que xa recibiron o visto e prace dos veciños nas últimas eleccións", explicou Iván Pontes. Deste xeito, Abel Caballero repetirá como aspirante á Alcaldía de Vigo e Lara Méndez en Lugo.

Nos concellos nos que está na oposición, o PSdeG traballa, xunto ás direccións provinciais, para facer candidaturas que "permitan levar a voz" socialista a todos os recunchos de Galicia. Así, os aspirantes serán elixidos nunhas primarias cuxo calendario será marcado pola dirección federal do PSOE.

Sobre este punto, outras fontes socialistas explicaron que posiblemente se produzan cambios na maioría dos aspirantes ás alcaldías das cidades nas que o PSOE non ostenta o goberno. Hai casos nos que, os que foron candidatos en 2015, avanzaron a súa intención de non repetir, como Beatriz Sestayo en Ferrol e de Mar Barcón na Coruña. Esta renovación tamén se poderá estender a urbes como Santiago, Pontevedra e Ourense, nas que os socialistas esperan mellorar os resultados cultivados nas eleccións de fai tres anos.

O BNG: "IMOS A DAR MÁIS DUNHA SORPRESA"

O BNG "engrasa" maquinaria para as municipais coa idea de contar cos candidatos antes do 25 de xullo, Día da Patria, pero, asegura a súa responsable da área municipal, Eva Villaverde, "primeiro" toca puír os proxectos antes de "porlles cara".

Indiscutible é o nome de Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra, onde é alcalde desde hai 20 anos e quen xa anunciou que volvería presentarse. Aínda que o nome ten que ser ratificado polos órganos de dirección, Villaverde non dubida de que repetirá.

Nas demais cidades aínda non hai nomes confirmados e en Ourense e Vigo, municipios nos que actualmente o BNG non conta con representación após a irrupción das mareas en 2015, os nacionalistas aspiran a recuperarse e "dar máis dunha sorpresa".

"O primordial e prioritario é a elaboración dos proxectos políticos, que a xente teña solucións útiles e que o BNG sexa capaz de ofrecelas e comunicalas. En canto eses proxectos estean maduros, será o momento de porlles caras", manifestou, en declaracións a Europa Press, Eva Villaverde, quen asegurou que é a "única formación á alza e iso é o que se palpa na sociedade".

O BNG porá en valor os concellos nos que goberna, unha actuación que a propia portavoz nacional, Ana Pontón, xa iniciou cun percorrido por estas localidades. A última parada tívoa este venres en Castrelo de Miño, pero xa visitou outras localidades como Pontevedra, Allariz ou Carballo. "Sempre foron gobernos ben valorados e exemplos de bo facer que queremos trasladar a outros concellos", subliñou.

CIUDADANOS: "VERDADEIRAMENTE FANTÁSTICA"

"A evolución de Cidadáns en Galicia dos últimos meses foi verdadeiramente fantástica, a mensaxe e as políticas que defendemos calan cada día máis entre a poboación, e desta maneira, no último mes, estamos a recibir unha gran cantidade de afiliados novos que veñen da sociedade civil e tamén doutros partidos, pero iso non nos fai cambiar os nosos obxectivos", manifestou o secretario de Organización, Laureano Bermejo.

Cs, que conta con 16 concelleiros na actualidade na comunidade, aspira a seguir comendo terreo entre os votantes de centro en Galicia. Actualmente, o partido laranxa está implantado en 37 concellos e aspira a chegar aos 75 a finais de ano.