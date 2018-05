Andalucía expone en el Comité de las Regiones de la UE su experiencia en el turismo costero y marítimo

26/05/2018 - 11:36

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, ha participado en la ciudad griega de Pylos en la 19º edición de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones, donde ha explicado las estrategias del gobierno autonómico para el desarrollo del turismo marítimo-costero y ha ofrecido la colaboración de Andalucía para trasladar la experiencia en este campo a otros destinos comunitarios.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Ibáñez ha acudido a esta cita en representación de la comunidad y de la red de regiones Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (Necstour). Andalucía es miembro del Comité Ejecutivo de esta organización que tiene como objetivo "intercambiar experiencias y diseñar programas conjuntos para impulsar el desarrollo sostenible, las sinergias y la aplicación de buenas prácticas en el sector", según ha informado la Junta en un comunicado.

Durante su intervención, ha traslado las principales cifras del sector en Andalucía, que la convierten en uno de los principales destinos europeos, con unos registros en 2017 de 29,5 millones de turistas, casi un cinco por ciento más, y 52,4 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros (+1,7%). En el caso del litoral, aportó el 57 por ciento del total de viajeros que recibió la comunidad el pasado año, con 17 millones.

Ibáñez ha incidido en que las regiones costeras europeas son normalmente diferentes en su naturaleza, dependiendo del ecosistema de su economía local y su especialización, pero ha precisado que "hay factores comunes y retos similares que afrontar, como son la estacionalidad, la sostenibilidad integral, la planificación territorial, la presión sobre la población local, las infraestructuras y los servicios".

En este sentido, ha detallado que la desestacionalización en uno de los principales ejes de la política turística del gobierno andaluz, por lo que se afronta este reto con diferentes instrumentos para una mejor gestión de los destinos litorales, como la recién creada Red de Municipios contra la Estacionalidad o los planes de choque específicos para redistribuir los flujos de viajeros tanto en el tiempo como en el territorio.

DIVERSIFICACIÓN

Otra de las estrategias para este mejor reparto de los visitantes y para la sostenibilidad del destino, según ha subrayado, se centra en la diversificación de productos turísticos que actúan como complemento de la oferta del litoral. En este sentido, ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Andalucía, tus raíces', basada en captar viajeros con vínculos culturales, históricos y ancestrales con el destino.

Dentro de estas políticas, ha subrayado los incentivos para pymes y emprendedores de los destinos pioneros del litoral de la región, como instrumento para la mejora de la competitividad del tejido empresarial local; y la adhesión de la comunidad a la Plataforma para la Digitalización y Seguridad en Turismo, para la adaptación de los territorios marítimo-costeros a las nuevas tecnologías.

La secretaria general para el Turismo también ha destacado el protagonismo de Andalucía en el proyecto Mitomed+, un iniciativa en la que participan otras ocho entidades del continente y que tiene el objetivo de "mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible y responsable en el área del Mediterráneo, mediante indicadores sobre la sostenibilidad de las medidas que se adoptan".

La comunidad de Andalucía es, junto con la Universidad de Girona, el único representante español que forma parte de este proyecto europeo, en el que también están implicadas las regiones de la Toscana (Italia), Istria (Croacia) y Larnaca-Famagusta (Chipre); además de la propia red europea Necstour, la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas de Europa y el Instituto de Biometeorología italiano.