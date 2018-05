La Asamblea de Extremadura repasa la historia de sus 35 años a través de diversas actividades

26/05/2018 - 11:59

La Asamblea de Extremadura ha celebrado esta semana el 35 aniversario de su constitución con una serie de actividades políticas, culturales y sociales, en las que se ha realizado un repaso por la historia de esta institución desde su constitución el 21 de mayo de 1983.

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)

El acto central de este conmemoración tuvo lugar el lunes, 21 de mayo, cuando se celebró un acto institucional que contó con la asistencia de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, algunos de los expresidentes de la Cámara regional, así como los presidentes de la Junta de Extremadura durante estos 35 años, y más de 300 diputados autonómicos que han pasado por el Hemiciclo extremeño.

Durante este acto institucional, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, realizó un recorrido por la historia de la institución, haciendo especial hincapié en el papel avanzado por las mujeres en el ámbito político desde 1983.

En ese sentido, Blanca Martín recordó que en la primera legislatura solo había dos mujeres diputadas, mientras que en la actual, existe una Mesa de la Asamblea paritaria, y una Letrada Mayor que es mujer.

Martín quiso agradecer además la labor realizada por los más de 300 diputados que ha tenido la Asamblea en sus 25 años, así como en los expresidentes de la Cámara regional, Antonio Vázquez, Teresa Rejas, Manuel Veiga, Federico Suárez, Juan Ramón Ferreira y Fernando Manzano.

Todos ellos, o sus familiares en el casos de los ya fallecidos, recibieron un reconocimiento por su desempeño en el cargo, que se ha hecho extensible a los tres presidentes autonómicos.

Así, en su turno de intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló que en la actualidad, la Constitución Española "necesita de alguien que la defienda", ya que el país está atravesando "momentos difíciles" y "muy complicados".

Y es que, la "ausencia de gobernabilidad" en Cataluña hace "más necesario que nunca concordia" y la "capacidad de llegar a grandes acuerdos", señaló Fernández Vara, quien aseveró que la sociedad se juega "mucho" y que se deben poner los intereses de España "por encima de cualquier otra consideración".

Por su parte, el expresidente de la Junta José Antonio Monago, invitó durante su intervención a "cuidar" la democracia, sobre todo "de los que dicen estar en ella para renovarla con soluciones mágicas".

"Desconfiemos de los cortoplacistas y de las políticas precocinadas que venden apetitosas utopías", aseveró Monago, quien consideró que sólo hay una manera de encarar el futuro, y esa es "no prescindir" de los valores que han hecho que la cámara legislativa extremeña cumpla 35 años, entre ellos "no descuidar la unidad de España, la libertad y el respeto al Estado de Derecho", con el objetivo, ha dicho, de no dejar el terreno "abonado para los que quieren sembrar incertidumbre y discordia".

Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue presidente de la Junta desde 1983 a 2007 relató durante su intervención que la región participó en el proceso autonómico para "salir del agujero" y para "acabar con una inercia que nos estaba ahogando".

En esta línea, Ibarra ha planteado que, quizá, Extremadura podría haber sido "otra cosa distinta" de una comunidad autónoma, ya que la Constitución no obligaba a ello, aunque quiso ser autonomía no para "mirar por el retrovisor" sino para "conquistar el futuro", aunque en aquel entonces "no había mucho futuro que conquistar", señaló.

EXPOSICIÓN DE HISTORIA

Además del acto institucional, el 35 cumpleaños de la Asamblea de Extremadura se celebró con la inauguración de una exposición, titulada '35 años entre dos siglos', y que repasa la trayectoria de la institución desde la época preautonómica hasta la actual legislatura, la novena.

Esta exposición podrá verse hasta septiembre en el Salón de Pasos Perdidos de la Asamblea, y en ella se pueden contemplar una serie de paneles como 'Extremadura despierta', 'Recuperando la confianza', 'Señas de identidad' o 'Del siglo XX al XXI', además de otros explicativos sobre los órganos de la cámara o los presidentes autonómicos, así como los de la Asamblea en estos más de 30 años.

Otro aspecto destacado de esta muestra es el 'Árbol de las leyes', de cuyas ramas cuelgan todas las normas aprobadas en la Asamblea de Extremadura desde su constitución, así como una zona de lectura donde se podrán consultar todas las normas aprobadas en la Cámara legislativa.

También las nuevas tecnologías están presentes en esta muestra a través de varias pantallas táctiles, que permitirán a los visitantes conocer el antiguo hemiciclo gracias a unas gafas de realidad virtual.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante la semana también se han celebrado otra serie de actividades conmemorativas, como una mesa de expresidentes de la Cámara regional para contar su experiencia al frente de la institución, o otra sobre periodistas parlamentarios que estuvieron en el nacimiento de la Asamblea.

Así, en la mesa de presidentes de la Asamblea participaron Teresa Rejas (IU), Federico Suárez (PSOE), Fernando Manzano (PP) y Blanca Martín (PSOE), quienes pudieron compartir sus experiencias en el cargo y coincidieron en la importancia de trabajar por los ciudadanos.

La expresidenta de la Asamblea Teresa Rejas fue la que inició el turno de intervenciones, quien explicó que fue presidenta durante dos años producto de un pacto y señaló que la suya fue una de las legislaturas "más conflictivas", ya que el PSOE perdió por primera vez la mayoría absoluta en las elecciones de 1995.

Por su parte, Federico Suárez, presidente entre 2003 y 2007 reconoció a los parlamentarios que siguen en política, a los que ha dicho que cuanto más tiempo estén mejor será para los ciudadanos, y explicó que durante su presidencia se planteó la reforma del reglamento de la Asamblea, aunque finalmente no pudo ser aprobado, algo que ha considerado su "gran frustración".

Por otro lado, Fernando Manzano, presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, consideró que ser presidente de la Cámara es un "alto honor", y realizó un recorrido por los 35 años de la Asamblea desde su constitución, recordando que la actual sede de la Asamblea era un hospital donde vieron la luz muchos extremeños.

En último lugar, la actual presidenta, Blanca Martín, aludió a la reforma del reglamento de la Cámara regional en la que se está trabajando y con la que, entre otros muchos aspectos, se quiere conseguir separar la figura de letrado mayor de la secretaría general.

Las actividades de conmemoración del 35 aniversario concluyeron esta semana con el encuentro de siete periodistas extremeños que compartieron sus experiencias durante los inicios de la autonomía regional, y narraron anécdotas y momentos históricos, así como reflexiones personales, sobre los orígenes de la autonomía regional, la constitución de la Asamblea de Extremadura y el periodo preautonómico.

COMISIÓN SOBRE LAS AMBULANCIAS

Al margen de la celebración de este 35 aniversario, durante esta semana ha continuado la actividad parlamentaria, en la que ha tenido un especial protagonismo la Comisión de Investigación sobre el transporte sanitario terrestre, después de que el Grupo Parlamentario Popular anunciara su intención de trasladar a la Fiscalía las presuntas "irregularidades" en el contrato del servicio del transporte sanitario terrestre que considera que han quedado acreditadas en esta comisión.

Una comisión en la que los grupos parlamentarios del PP y Podemos sumaron sus votos para sacar adelante sus conclusiones, ya que ambas formaciones políticas coinciden en que han quedado acreditadas "irregularidades" en el proceso de adjudicación del transporte por ambulancia.

El dictamen de la comisión se elevará por tanto al pleno de la Cámara con las propuestas de ambos grupos, pero también se mantienen las conclusiones de PSOE y Ciudadanos, dado que en su caso han solicitado el voto particular.