Los celíacos instan al Govern a subvencionar parte de la comida sin gluten al ser "una necesidad y no un capricho"

26/05/2018 - 12:11

La Asociación de Celíacos de Baleares (ACIB) ha instado al Govern a subvencionar parte de la comida sin gluten al ser "una necesidad y no un capricho" y ha exigido a la consellera de Salud, Patricia Gómez, "más implicación" y "más formación para los profesionales sanitarios" sobre cómo diagnosticar esta enfermedad.

PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)

En ese sentido, la Asociación ha criticado que "en algunos casos" hay un "desconocimiento muy grande de la enfermedad entre los propios facultativos en hospitales y centros de salud".

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la ACIB, Cristina Fontcuberta, quien ha recordado que este domingo, 27 de mayo, se llevará a cabo en el espacio Can Arabí de Binissalem una jornada enmarcada dentro del Día Nacional del Celíaco "para dar voz a un colectivo que se siente indefenso y banalizado".

Desde la ACIB han destacado la desventaja económica que supone tener un miembro celíaco en la familia debido al elevado coste a la hora de adquirir productos específicos sin gluten. Por ello, el colectivo reivindica que los precios "sean más asequibles".

En relación a la oferta sin gluten en los establecimientos, la presidenta de la ACIB ha resaltado la problemática de la "contaminación cruzada", dada cuando los alimentos libres de gluten entran en contacto con otros alimentos que contienen esta proteína, que se encuentra en el trigo, cebada, centeno, avena y triticale.

"La mayoría de gente sabe lo que puede comer y lo que no, pero desconocen sobre la contaminación cruzada en restaurantes", ha dicho la presidenta, que ha asegurado que actualmente "hay más opciones donde poder comer, pero no todas son seguras". "No todo es garantía de éxito", ha lamentado.

En esta línea, desde la Asociación han informado que han emprendido un proyecto de formación para restaurantes, bares, cáterin, hoteles y demás establecimientos que estén interesados en ofrecer comida sin gluten con total garantía. Además, a los locales que participan en esta iniciativa se les entrega una pegatina identificativa de la ACIB.

Fontcuberta ha explicado que, actualmente, la asociación no dispone de datos sobre el número de celíacos residentes en Baleares, pero desde la Asociación han explicado que en España ahora hay "más de 400.000 personas" que padecen celiaquía.

La ACIB es una asociación sin ánimo de lucro que pertenece a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Actualmente, cuenta con un total de 450 socios entre Mallorca, Ibiza y Formentera. La isla de Menorca pertenece a la Asociación de Celíacos de Cataluña.