Moción. pedro sánchez gobernará "unos meses" y después convocará elecciones

26/05/2018 - 12:58

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto llegar hasta el final con la moción de censura que ha registrado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y presentará un programa de gobierno que le permite dar "estabilidad" en el país para "unos meses" después convocar elecciones.

Así lo aclaró este sábado en la sede de Ferraz a los periodista la secretaria de Igualdad y 'número cuatro' del PSOE, Carmen Calvo, quien también insistió en que no se negociará con otras formaciones políticas esta iniciativa, sino que Sánchez expondrá su "programa de gobierno" y se dirigirá "a los 350 diputados" del Congreso para que se retraten en si quieren apartar a Rajoy del Ejecutivo tras la sentencia del caso 'Gürtel'.

Calvo insistió en que gobernarían, de conseguir los respaldos parlamentarios necesarios, "unos meses que nos permitan hacer modificaciones suficientes como para ir a unos cuantos objetivos" en la agenda social que han venido denunciando en los últimos años por la política de "recortes" de Rajoy.

"Queremos un plazo corto, razonable de tiempo donde colocar una agenda política, dar respuesta desde la izquierda de gobierno" que representa el "principal partido de la oposición" pese a que a "algunos las encuestas les ha llevado a una realidad que no existe.

"Necesitamos un plazo de tiempo razonable, en términos de meses, para que estas cosas se alcancen. Unos meses, no hay más vueltas que darle" y remarcó que "no era el escenario" que deseaban pero que sólo por alcanzar el poder a cualquier precio como le reprochó Rajoy, sino para que el Partido Popular "no cause más daño a la imagen de este país".

Así las cosas, defendió que la moción de censura presentada, y que tardaron 24 horas en presentar a la espera de si Rajoy dimitía tras 'Gürtel', tiene un sentido "muy profundo" de querer "estabilizar la situación" en España y que "hablen los ciudadanos". Hacer una "limpieza importante, y nada más que eso", que es "estabilizar este país y poner orden en muchas cuestiones".

