El PP de Ibiza denuncia la "aplicación instrumentalizada" de la Ordenanza reguladora de vados

26/05/2018 - 13:35

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este sábado que pedirá explicaciones al equipo de Gobierno sobre la "aplicación instrumentalizada" que, han asegurado, se está haciendo de la Ordenanza reguladora de vados por "el malestar ciudadano que se ha generado y ante las críticas que han surgido a la vista del proceder del Consistorio con sus propios vados".

IBIZA, 26 (EUROPA PRESS)

Los 'populares' han considerado que el Ayuntamiento tiene el "deber" y la "obligación" de realizar campañas de revisión y control de los vados. Sin embargo, en opinión del Partido Popular, el Consistorio debería haber recordado a los vecinos la obligación de estar censados y abonar la tasa, dándoles un plazo para regularizar su situación y advirtiéndoles de que podrían ser objeto de una inspección.

"La obligación de Rafa Ruiz sería haber realizado una campaña informativa previa, similar a las que han hecho otras ciudades españolas para regularizar garajes sin vado", han explicado, criticando que Ruiz "prefiere multar antes que informar".

Los concejales del Partido Popular han afirmado además que "PSOE y Guanyem no pueden, ni legal ni moralmente, usar las ordenanzas como armas políticas contra nadie, como se ha denunciado públicamente en los últimos días".

Asimismo, han asegurado que "no parece razonable" que se inspeccionen primero las empresas del polígono industrial de Blancadona y barrios como Cas Serres o Can Escandell antes que el núcleo urbano, donde existen vados no señalizados y otros sospechosos en pleno centro de la ciudad".

El PP ha reiterado que los problemas de movilidad para peatones, ciclistas y vehículos y la falta de aparcamientos "los ha provocado Rafael Ruiz en la ciudad con su absurda y nefasta política, no en los polígonos industriales". Los 'populares' pedirán que los servicios técnicos y jurídicos municipales determinen si el Ayuntamiento tiene o no la obligación de señalizar adecuadamente sus propios vados.

Además, exigirán que el departamento de Gestión Tributaria dictamine si el Consistorio está obligado a abonar la tasa que fija la ordenanza fiscal correspondiente y que no prevé ningún tipo de exención.

La nueva Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías públicas, reserva de la vía pública para carga y descarga de uso exclusivo y de uso público, sustituía a una norma anterior de 1986 y fue aprobada inicialmente el 30 de abril de 2015 bajo el gobierno del Partido Popular. Ruiz firmó después el texto definitivo de la Ordenanza que incluía un modelo normalizado de vado que "no se está cumpliendo" en Ibiza, según el PP.