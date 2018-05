Melisa Rodríguez (Cs) considera una "estafa" que el PSOE forme un "Gobierno Frankenstein" que no convoque elecciones

26/05/2018 - 13:36

La portavoz adjunta del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, ha considerado este sábado una "estafa" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, opte por formar un "Gobierno Frankenstein" y no convocar elecciones, en caso de salir adelante su moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy.

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, antes de un acto público con jóvenes en Granada, la secretaria de Juventud de Ciudadanos ha señalado que "uno tiene que llegar al Gobierno porque los ciudadanos así lo han decidido y no buscar cualquier tipo de apoyo", en referencia al apoyo que la moción de Sánchez podría estar apoyada por las fuerzas independentistas catalanas, y "quizá por Bildu". "Ese no es nuestro proyecto de España, ese no es nuestro proyecto de país", ha apostillado.

Melisa Rodríguez ha aseverado que "la única solución en este momento es una moción de censura instrumental que se utilice para convocar elecciones y sea el pueblo el que decida qué Gobierno quiere".

Por ello, Rodríguez ha reiterado la petición de Cs al PSOE para que "retiren esa moción de censura y presentemos una con el único objetivo de convocar unas elecciones".

"No hay una solución más democrática que un proceso electoral para combatir" la corrupción tras "lo que ha sucedido con la sentencia del caso Gürtel", lo cual ha significado un "hito a nivel nacional". La dirigente de Cs ha recordado, asimismo, que España tiene retos como "el soberanismo" pues "hay que decidir qué va a pasar con el 155", estando pendiente también la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, a la que "todavía le queda un mes".

"Empezar a hacer mociones de censura para un Gobierno Frankenstein que no tenga como objetivo convocar elecciones, me parece que no es respetar a la ciudadanía", ha subrayado Melisa Rodríguez, para quien "lo que ha propuesto Sánchez" es "llegar a La Moncloa de la manera que sea", aunque quien lo "apoye sean los partidos que quieren romper este país".

En cualquier caso, Rodríguez se ha remitido a la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, que está prevista para el próximo lunes, en la que "se pondrán todos los escenarios sobre la mesa".

En el acto con jóvenes de Ciudadanos en Granada, han estado también el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Juan Marín, y el portavoz de la formación en la provincia granadina y diputado en Cortes, Luis Salvador.