PSOE pide al gobierno local que actúe ante el "inminente" desplome de unas cocheras abandonadas en El Diezmo

26/05/2018 - 13:51

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Cristóbal Díaz, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular, a través de un escrito, que actúe de forma urgente ante el "inminente" desplome de unas cocheras abandonadas ubicadas en el número cuatro de la calle Criado, en el barrio de El Diezmo por el "riesgo de que afecte a las viviendas ubicadas detrás y a otra casa situada en la acera de enfrente".

ALMERÍA, 26 (EUROPA PRESS)

Díaz ha apuntado que "no basta con acordonar la calle, pues lleva ya casi un mes cortada, poniendo en riesgo a peatones y a los vecinos que habitan en las viviendas próximas". En concreto, el concejal socialista se ha referido a la vecina de la vivienda ubicada justo en frente de las cocheras, en cuyas rejas la Policía Local ha anudado las cintas para acordonar la zona, "obligada a sortear el cordón policial para entrar y salir de su casa, que está viviendo con verdadera angustia esta situación".

"No es de recibo que el equipo de gobierno del PP actúe con tal nivel de irresponsabilidad porque en esa calle viven personas y, si estas cocheras son de propiedad particular y el dueño no se hace cargo de su mantenimiento, el Ayuntamiento debería acometer su demolición de forma subsidiaria por entrañar un grave peligro para las personas", ha subrayado.

Igualmente, Díaz ha criticado la situación de indefensión que el propio Ayuntamiento ha creado a la vecina que vive justo en frente de las cocheras, que se siente atemorizada ante un posible desplome de la fachada, pues han pasado ya muchos días, cuando hace viento los cascotes caen sobre la calzada y, asegura que en el silencio de la noche se oye con claridad cómo se producen nuevos desprendimientos".

"Es indignante que ni el alcalde ni ninguno de sus concejales haya tomado ya cartas en el asunto y que, por su ineptitud y falta de responsabilidad, estén obligando a esta vecina a vivir en semejantes circunstancias, pues aunque ha recorrido ya distintas dependencias municipales para solicitar ayuda, la situación sigue igual, lo que aumenta más, si cabe, su estado de ansiedad, haciendo mella en su estado de ánimo", ha lamentado.

"El Ayuntamiento llega a su casa, corta la calle atando unas bandas de plástico desde sus propias ventanas y desaparece, sin dar más explicaciones, ni realizar actuación alguna que garantice la seguridad en esta zona del barrio" ha señalado el edil a la par que ha subrayado que "como si cortar la calle fuera suficiente".

En este sentido, Cristóbal Díaz ha destacado el hecho de que, en ocasiones, algunos coches de forma inadvertida se meten en la calle, con lo que "se acrecienta el riesgo de desplome de la fachada, además de constituir en sí mismo un peligro para los propios conductores y los ocupantes de los vehículos".

Por todo ello, ha reclamado al alcalde que "se interese por este asunto y que, cuando antes, se actúe para devolver la seguridad a los vecinos de El Diezmo, que llevan ya casi un mes soportando esta situación", ha concluido el socialista.