El Centro Párraga acoge desde este lunes las nuevas creaciones de los alumnos de la ESAD

26/05/2018 - 13:59

El Centro Párraga de la Región de Murcia presenta la próxima semana, del 28 de mayo al 1 de junio, las creaciones de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), dentro de la undécima edición del ciclo 'ESADgeraciones', con el que se da a conocer el trabajo de estos jóvenes y el resultado de sus investigaciones realizadas durante el periodo formativo.

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Este año se presentan cuatro montajes dirigidos por los estudiantes de Dirección Escénica y del Taller de Creación, quienes a través de diferentes géneros y lenguajes escénicos, muestran en escena su talento durante cinco jornadas con sesión programada a las 20.00 horas (excepto la sesión del lunes, que dará comienzo a las 19.00 horas). La entrada para los espectáculos es libre hasta completar aforo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, destacó "que esta iniciativa permite seguir contribuyendo a alcanzar con la ESAD objetivos comunes para la difusión pública del trabajo artístico de los jóvenes estudiantes y el desarrollo de su trayectoria profesional como directores".

La responsable del ICA recordó asimismo que "este es el undécimo año consecutivo en el que la Consejería de Turismo y Cultura, a través del Centro Párraga, continúa con esta colaboración con la que se dota de infraestructuras y otros recursos necesarios a los alumnos del último curso de Dirección Escénica y del Taller de Creación; del mismo modo que se colabora con otros centros, instituciones o colectivos para contribuir a abrir y acercar la cultura y los espacios regionales a toda la sociedad".

PROGRAMACIÓN

En esta nueva edición de 'ESADgeraciones' se presentarán los montajes 'Prensa luego exista', de Panti Coves, y 'Waliopotea', de José Ortuño (28 de mayo, 19:00 horas); '6 2 1 3', de Paula Alemán (29 de mayo, 20:00 horas), y 'There will be', de los alumnos del Taller de Creación (30 y 31 de mayo y 1 de junio, 20:00 horas).

'Prensa luego exista', de Pantxi Coves, se basa en las estrategias de manipulación de masas que esconden los medios de comunicación. Su objetivo es tratar el tema de la desinformación desde la óptica clown, generando con ello un estilo al que denominan 'Teatro Prensa'.

El proyecto de José Ortuño, 'Waliopotea', parte del universo creado por James M. Barrie (autor, entre otras obras, de 'Peter Pan') para deconstruir a través de una fábula feroz y llena de fantasía lo que la cultura popular ha identificado tradicionalmente como un mito infantil, idealizado e inofensivo.

Paula Alemán propone en '6 2 1 3' que el espectador pueda sensorialmente percibir qué se produce en la mente de una persona con Alzheimer. Cinco actores, que son parte de un mismo personaje, recrean con su discurso la extinción de la identidad.

Por último, 'There will be' es un viaje que desemboca en la pérdida de la inocencia. Un proyecto de teatro asociativo en diferentes idiomas y con catorce personas en escena que forma parte del Taller de Creación.