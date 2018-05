Pensionistas piden una subida de las pensiones con respecto al IPC y rechazan el plan europeo de privatización

26/05/2018 - 15:18

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Zaragoza ha organizado una concentración este sábado, 26 de mayo, en la que han vuelto a pedir la subida de las pensiones con respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que las instituciones no silencien la votación del plan europeo de privatización que tendrá lugar en julio.

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Coordinadora Estatal en Zaragoza, José Luis Cabello, ha explicado que la concentración se ha desarrollado "en más de 200 ciudades" de todo el país para "seguir luchando y defendiendo el sistema de pensiones". En Aragón, "se secunda en Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Ejea de los Caballeros y La Muela".

Ha comunicado que las peticiones de la Coordinadora "siguen intactas" con respecto a las concentraciones anteriores, por lo que ha reclamado "la subida de las pensiones con respecto al IPC" y ha criticado que la subida de 2018 y 2019 sea "simplemente un parche por el pacto con PNV y por las elecciones nacionales y autonómicas".

"En 2020, volveremos a estar igual y no se recupera el poder adquisitivo que se ha ido perdiendo desde 2011 de más de un 7 por ciento", ha advertido el portavoz, mientras ha añadido que también "se sigue sin corregir el factor de sostenibilidad y sin derogar las últimas reformas laborales que tanto daño han hecho a la hora de calcular las pensiones".

Asimismo, ha hecho referencia al Plan Europeo de Privatización de las Pensiones (PEPP) del que "se sigue sin querer hablar" y que "se va a votar en el Parlamento Europeo este mes de julio, presentado por la Comisión Económica". De aprobarse, "será de obligado cumplimiento por todos los estados miembros de la UE" y supondrá "el hachazo definitivo al sistema público".

JÓVENES

La privatización, ha remarcado Cabello, "no va a afectar a los jubilados actuales" sino a los jóvenes, "que no van a tener garantizada una pensión" y van a verse obligados a "sacarse un plan de pensiones privado que no va a gestionar el Estado".

Según ha considerado, el control de estos planes privados correrá a cargo de "bancos, gestoras y fondos de inversión", que son quienes obtendrán beneficios "de un capital con el que podrán hacer lo que quieran". Asimismo, el Estado será el cuarto beneficiario de esta privatización porque "se va a ahorrar el dinero de las pensiones".

En cuanto a concentraciones futuras, el portavoz de la Coordinadora ha defendido que "la lucha no va a parar", pero que el verano supondrá "un lapso" que utilizarán para reorganizarse, informar a pueblos donde no han llegado las reivindicaciones y "volver con más fuerza".

CONFLICTO

Cabello ha lamentado que, a nivel estatal, la Coordinadora está "teniendo problemas y dificultades por todos lados" para convocar concentraciones, independientemente de que los municipios estén gobernados por "Ayuntamientos de derechas o de izquierdas".

En este sentido, ha explicado que, en Aragón, la capital turolense y Alcañiz han tenido que enfrentarse a dificultades. "En Teruel, el Ayuntamiento les prohíbe poner carteles y, en Alcañiz, hoy les han prohibido manifestarse en la plaza de la Catedral porque tenían otros actos".

Un hecho que, ha criticado, también ha ocurrido en la capital aragonesa este sábado, cuando la plaza del Pilar ha acogido simultáneamente la concentración de pensionistas y la celebración de Zaragoza Diversa, una actividad organizada por el Consistorio en favor de la diversidad cultural.

"No sabemos por qué motivo, el Ayuntamiento nos quería desplazar de aquí. Una Coordinadora independiente molesta a todos, a gente de derechas y de izquierdas", ha sentenciado el portavoz de la Coordinadora, al tiempo que ha comentado que no es algo que haya ocurrido solo hoy sino que "todos los meses" se encuentran con "dificultades para realizar las concentraciones", teniendo que esperar "hasta última hora para saber" si cuentan con autorización.

Por alusiones, la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, en declaraciones a los medios de comunicación, ha estimado que se trata de "un momento que podría haberse evitado" porque Zaragoza Diversa es "una actividad consolidada en la ciudad" con "un operativo que se solicita en tiempo y forma correctos tanto a los servicios públicos del Ayuntamiento como a la Delegación del Gobierno en Aragón".

Esta última institución, ha dicho, es quien tiene la "potestad" sobre el uso de la plaza del Pilar y, cuando les avisaron de que se había convocado una concentración en el mismo espacio y hora, desde el Consistorio plantearon "alternativas como el espacio de La Lonja o la otra parte de la plaza".

"Parece ser que la organización quería estar aquí y se les autorizó un punto de luz en la Lonja, pero hoy han decidido ponerse delante", ha apuntado Broto, haciendo referencia al escenario ubicado en un extremo de la plaza, donde se celebrarán distintas actuaciones.

Asimismo, ha asegurado que ni el Ayuntamiento ni ella misma pueden "tener la potestad de denegar el uso de la plaza taxativamente" ni permitir que los pensionistas utilicen el escenario de Zaragoza Diversa porque se podría considerar "una autorización política".