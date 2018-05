El PP insiste en que "la política educativa de Puig está deslegitimada tras el varapalo del TSJCV sobre conciertos"

26/05/2018 - 16:28

La portavoz de Educación del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha insistido este sábado en que la política educativa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "está deslegitimada tras el nuevo varapalo de los tribunales sobre conciertos educativos".

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la 'popular' ha valorado en estos términos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de anular parcialmente el decreto de la Conselleria de Educación que regula el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los conciertos educativos.

Esta decisión pone de relieve, a su juicio, que el conseller, Vicent Marzà, "está completamente amortizado y no puede seguir un minuto más". Por ello, ha vuelto a instar a Puig a que "asuma responsabilidades políticas tras este nuevo revés que le han dado los tribunales".

Gascó ha subrayado que "las dos grandes líneas estratégicas de Marzà han sido la lingüística y la de conciertos, y las dos han fracasado rotundamente y han sido frenadas por los tribunales". "PSPV y Compromís han intentado arrebatar a las familias su libertad para imponer su modelo de pensamiento único", ha denunciado.

Por contra, ha ensalzado el trabajo del PPCV en defensa de la libertad de los padres y de la escuela concertada: "Somos el único partido que ha presentado la demanda al decreto que regula el reglamento de conciertos. El PPCV ha peleado para defender la libertad de las familias sin ningún tipo de miedo y con absoluta convicción para que la pluralidad siga siendo una realidad".

Bajo este prisma, la diputada ha expresado su satisfacción por la sentencia y ha reiterado que "una vez más, los tribunales le dicen a Marzà y a Puig que el Estado de Derecho y la libertad están por encima de su sectarismo político".

"Ha sido la justicia quien paraliza un modelo radical, sectario y retrógrado, y Marzà debe empezar a ser consciente de que la Educación no es un chiringuito donde puede hacer lo que quiera, sino que debe respetar las normas establecidas", ha advertido, para recalcar que "por muy radical que sea, no va a poder hacer lo que se le antoje, y siempre encontrará enfrente al PP en defensa de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución".

Y ha celebrado que la resolución judicial "devuelve a las familias y a los centros concertados la estabilidad y seguridad jurídica que nunca deberían haber perdido". "Marzà --ha agregado-- pretendía que los centros, cuando tuvieran que renovar los conciertos, partieran de cero, lo que suponía una incertidumbre y vivir siempre ahogados sin saber si iban a poder continuar o no, ya que se trataba de un procedimiento muy opaco". "Ahora la sentencia es muy clara, y Marzà no podrá eliminar conciertos de forma discrecional".

"OJERIZA" A LA CONCERTADA

Y es que, para la portavoz de Educación del PP, "desde el principio de su mandato, Puig y Marzà han tenido ojeriza hacia los centros concertados". Ve así "lamentable" la respuesta de Educación de que recurrirá la decisión del alto tribunal valenciano.

"El TSJCV dice que las familias tienen derecho a poder elegir, y para eso debe haber diversidad de ofertas", ha defendido Gascó, para quien "el conseller no entiende que la sociedad es plural y que no puede imponer su forma de pensar a todos los valencianos". "Todavía no sabe que la concertada es complementaria de la escuela pública, no subsidiaria", ha aseverado.

Por todo ello, la parlamentaria ha avanzado que el PP exigirá al 'president' una relación de las actuaciones que el Consell llevará a cabo para "resarcir a las familias a las que han arrebatado derechos fundamentales", así como qué medidas van a tomar para devolver los conciertos a los centros.