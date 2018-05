Sanz valora al PP como "único, útil y que da buenas noticias" tras un año desde su congreso provincial

26/05/2018 - 17:59

El PP de Cádiz ha celebrado este sábado su comité ejecutivo provincial, en el que su presidente, Antonio Sanz, ha valorado el año que se cumple desde que se celebrara el último encuentro provincial del que salió dicho comité, y en el que se diseñó "un partido unido, con un equipo de trabajo lleno de ganas e ilusión".

CÁDIZ, 26 (EUROPA PRESS)

Sanz ha explicado que "los resultados están ahí, como lo demuestra la renovación interna que ha habido con 32 estructuras y con la elección de 35 candidatos, de los que el 51 por ciento se estrenan". A pesar de ello, el presidente provincial ha afirmado que "nos queda mucho trabajo por hacer, aunque lo hecho se ha trabajado muy bien hasta el momento", según ha informado el partido en una nota.

El popular ha destacado que "trabajamos con el ritmo del que piensa que acierta", activando una "gran labor sectorial, que nos ha significado un trabajo muy intenso, recorriendo 85.000 kilómetros por toda la provincia, con más de 90 reuniones celebradas, 300 visitas los municipios, visitando todas, más de 200 comparecencias ante los medios de comunicación y superando las 400 notas de prensa".

Con todo ello, el presidente del PP de Cádiz ha calificado estos resultados como "un éxito de todos los que forman parte del comité, del esfuerzo que hacéis en este liderazgo que compartimos entre todos".

Asimismo, Sanz ha valorado el trabajo político para impulsar a la provincia de Cádiz recordando que "nos propusimos hacer una política en positivo y así hemos hecho, convirtiéndonos en el partido útil para el servicio de los gaditanos y en el de las buenas noticias".

Por otra parte, Sanz ha querido mencionar varios puntos de valor para la provincia de Cádiz, "con noticias muy importantes como la aprobación, si el PSOE no lo evita y decide pactar con los que quieren romper España, como son los Presupuestos Generales del Estado más sociales de la historia".

Igualmente, ha resaltado la capacidad del PP para "responder a las necesidades de la provincia", transmitiendo un mensaje de apoyo a los vecinos de Algeciras y La Línea y a todo el Campo de Gibraltar, frente a la situación que existe para "elevar toda la situación del narcotráfico".

Así, ha indicado que "la ciudadanía me transmite la sensación de que el Gobierno de España ha cogido el toro por los cuernos y no hay día que no haya actuaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el que no demos un golpe importante en la lucha al narcotráfico", afirmando que "no hay impunidad, ni está en cuestión el estado de derecho, ni el traficante se mueve a sus anchas, y el resultado es que en lo que llevamos de 2018 se han detenido a más de 300 personas e incautado más de 100 toneladas de droga".

Sanz también se ha referido a la situación de la regeneración de las playas gaditanas tras el temporal, transmitiendo "un mensaje de confianza" de que "las playas van a estar arregladas en el menor tiempo posible y a pesar de la Junta de Andalucía, porque si fuera por ellos no estarían a punto para el verano".

El presidente provincial del PP ha criticado que "nos han puesto todo tipo de obstáculos. No han puesto ni un euro a pesar de tener competencias en equipamientos y accesos, mientras el Gobierno de España invertirá 20 millones d euros". Además, ha explicado que "cuando íbamos a sacar la arena, la Junta ha tardado mes y medio en contestarnos y cuando lo ha hecho nos ha negado el lugar donde queríamos, por lo que ahora tardaremos más tiempo en sacarla y será de mucha peor calidad, ya que nos ha ofrecido una arena de residuo, de dragados de puerto".

Con todo ello, ha advertido de que "a pesar de que las actuaciones que dependen de Costas están en marcha, las que son responsabilidad del gobierno andaluz de Susana Díaz no lo están ni se le espera y, por ello, tendrá que ser asumida también por el Gobierno de España y llevarse a cabo lo antes posible".

Por último, Sanz también se ha referido a la situación del Brexit, anunciando que "confiamos en que en las próximas semanas, el Gobierno de España pueda presentarse en el Campo de Gibraltar y, en especial, con La Línea, con un plan de acción con medidas concretas, con un apoyo decisivo a la comarca, respondiendo a las reivindicaciones que nos plantean y con el grado de compromiso que el propio Mariano Rajoy ha alcanzado".

"Vamos a seguir trabajando para minimizar los efectos negativos del Brexit y conseguir que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea beneficiosa para los vecinos del Campo de Gibraltar, en especial para los de La Línea y lo que se refiere a los trabajadores transfronterizos", ha concluido.