Unas jornadas dan a conocer el patrimonio industrial regional fomentando su protección y recuperación

27/05/2018 - 10:29

El estudio del patrimonio industrial, en especial el de la Región de Murcia, será el centro de la próxima actividad organizada por la Consejería de Turismo y Cultura, con motivo de la conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Del 29 al 31 de mayo, en colaboración con la Fundación Sierra Minera, se celebrarán las 'Jornadas sobre el Patrimonio Industrial de la Región de Murcia. Protección, conservación y recuperación del patrimonio y el paisaje industrial de la Región de Murcia' en las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena.

El objetivo de este encuentro es posibilitar un debate amplio y riguroso, social, técnico y académico, sobre la protección, conservación y recuperación del patrimonio y los paisajes industriales de la Región de Murcia.

Las jornadas sobre patrimonio industrial arrancarán el miércoles, 29 de mayo, con una conferencia inaugural en la Universidad de Murcia a cargo del vicepresidente de The International Commitee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH-España) y profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, Juan Sobrino, quien hablará sobre las 'Luces y sombras del patrimonio industrial en España y Europa'.

Las siguientes sesiones de trabajo tendrán lugar en la Politécnica de Cartagena y, en ellas, expertos nacionales e internacionales, entre quienes se encuentran el coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Daniel Durán, y el profesor de la Universidad de Florencia, Massimo Preite, abordarán el presente y futuro del patrimonio industrial y minero en España, la Red Europea de Patrimonio Industrial o el estado del patrimonio de la Región.

En este sentido, el patrimonio minero de Mazarrón; la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de la Sierra Minera de La Unión; el Arsenal de Cartagena; el embarcadero del Hornillo de Águilas, y las instalaciones salineras son algunos ejemplos de la riqueza del patrimonio industrial en la Región de Murcia. La programación de las jornadas se completará con una visita guiada a la Sierra Minera.

De forma paralela a las jornadas, se ha programado una exposición fotográfica sobre el patrimonio industrial regional, que ha sido cedida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia y que se podrá visitar en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia hasta el 15 de junio.

El coste de la matrícula para asistir a las jornadas y las actividades paralelas es de 15 euros (10 para estudiantes y parados) y de 5 euros solo para las conferencias (gratuita para estudiantes y parados). La inscripción está abierta hasta el 28 de mayo y se puede obtener más información en la Fundación Sierra Minera (968 540 344) y en el Centro de Interpretación Mina Las Matildes (968 537 570 / 628 073 482).

OTRAS ACTIVIDADES

El director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca, ha destacado que "a través de las actividades organizadas este año divulgamos, tanto nacional como internacionalmente, la variedad de nuestro patrimonio, que está siendo analizado por miradas expertas y disfrutado por diferentes públicos que participan en las jornadas, congresos y encuentros que continuarán hasta final de año".

Las diferentes acciones no solo se centran en el patrimonio artístico o histórico, también incluyen otros aspectos que contribuyen a enriquecer la Región como el documental, el paisajístico y natural y el industrial.

El encuentro 'El patrimonio fotográfico en la encrucijada digital'; las XXIV 'Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia'; los congresos internacionales 'Patrimonio Cultural y Catástrofes: Lorca como referencia' y 'Arte, Naturaleza y Paisaje en el Mediterráneo', y el simposio internacional 'La Porticus Post Scaenam en la Arquitectura Teatral Romana' son algunas de las próximas actividades.