Un libro repasa la historia del rock a través de sus mujeres protagonistas

27/05/2018 - 10:48

La periodista Anabel Vélez repasa en el libro 'Mujeres del rock. Su historia' (RedBook Ediciones) la historia del rock a través de las mujeres que la han protagonizado, en una crónica que se remonta desde los orígenes a la actualidad.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Extensión de su anterior 'Rockeras', en el que ofrecía píldoras biográficas de las protagonistas de la historia del rock, el nuevo volumen hace un recorrido histórico y cronológico desde los años 20 hasta hoy.

Como ya hizo en su anterior libro, se inicia con las mujeres que antes del rock, desde otros géneros como el blues o el góspel, pusieron los cimientos para su eclosión, y selecciona los trabajos más representativos de cada artista, así como un análisis de letras de sus canciones.

La autora cree que libros como el suyo están generando un debate necesario: "Ojalá un día estos libros sean pura anécdota, ojalá un día no tengamos que poner de manifiesto el importante papel de la mujer no solo en la música o el rock, sino en todos los ámbitos de la sociedad", asegura en la introducción.

Después de su repaso a las primeras figuras del blues y el gospel como Mamie Smith, Memphis Minnie --la primera gran guitarrista-- y Ma Rainey, 'Mujeres del rock' hace una parada en tótems del jazz como Billie Holiday, Lady Day y Ella Fitzgerald.

A partir de aquí el libro se sumerge en las figuras femeninas del rock, comenzando por las pioneras Sister Rosetta Tharpe y Big Mama Thornton, a las que siguieron Etta James, Janis Martin, Wanda Jackson y Patsy Cline.

El libro muestra como los años 50 y 60 se convirtieron en periodos de esplendor para los 'girl groups', con nombres como The Shirelles --con las que Carole King dio sus primeros pasos como compositora de éxito--, The Shangri·Las, The Ronettes, antes de la eclosión del sonido Motown con The Supremes.

Eso años dieron paso a cantautoras y voces como Joan Baez, Marianne Faithfull, Nina Simone, Tina Turner y Aretha Franklin, para dar paso a la psicodelia rock en los 60 y 70 con el icono Janis Joplin al frente, acompañada de otras voces como Stevie Nicks y Nico.

DE THE RUNAWAYS A BJÖRK

'Mujeres del rock. Su historia' repasa el surgimiento a finales de los 70 de bandas como The Runaways, Heart, la rabia punk de Patti Smith --con su capital 'Horses'--, el new wave de Blondie y la consolidación de la carrera en solitario de Tina Turner.

El libro dedica un espacio a la figura de Yoko Ono, "una mujer que se adelantó a su tiempo pero que fue lamentablemente vilipendiada", como ejemplo de mujeres que lograron el control de su musica, con ejemplos como Kate Bush, Tori Amos, Björk y PJ Harvey.

Uno de los últimos capítulos está protagonizado por el movimiento 'Riot Grrrl' con Bikini Kill al frente, el grunge con bandas como Babes in Toyland, L7 y Courtney Love, el 'do it yourself' de artistas como Lucinda Williams y nuevos valores como Savages, Angel Olsen, Imelda May y Sharon van Etten.