PP-A exige a Junta que remita al Parlamento cuentas de la Agencia de Puertos tras caso de "tasas indebidamente cobradas"

27/05/2018 - 11:37

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se pide a la Junta que aumente las transferencias para inversiones en los puertos andaluces a la agencia pública y realice una planificación anual para que la ejecución de dichas inversiones se realice al cien por cien.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El PP-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se insta a la Junta a redactar de manera urgente de el Plan Director de Puertos de Andalucía al que se comprometió en el año 2013 y a que remita a la Cámara la información de las cuentas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en cada ejercicio presupuestario.

Otra demanda a la Junta consiste en que establezca un sistema de bonificaciones, tal como se regula en otras comunidades autónomas deEspaña, dirigidas a promocionar actividades como regatas o deportes náuticos vinculados al turismo y promoción de la cultura medioambiental, y que planifique cursos de formación relacionados con las actividades y la gestión náuticas, así como programas de fomento de la náutica para la infancia.

También se pide a la administración autonómica que realice las actuaciones necesarias para que se proceda de forma inmediata a la devolución de tasas "indebidamente cobradas" a usuarios de las instalaciones portuaria desde el año 2006, según sentencias de Tribunal Supremo.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A señala que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía "no cumple con el cometido de impulso que debería realizar, porque no se produce la necesaria transparencia temporal para conocer sus cuentas, no realiza un esfuerzo de ejecución presupuestaria necesaria y las cantidades transferidas desde la consejería rozan mínimos año tras año". Todo ello, según el Grupo Popular, un ejemplo de "mala praxis política y gestión que es necesario mejorar".

Considera que la sensación que se tiene por el sector es que el Gobierno andaluz "lo único que ejerce bien es una función recaudadora a los usuarios de las instalaciones portuarias".

Se ha referido al "varapalo" que ha sufrido el Gobierno autonómico a través de sendas sentencias del Tribunal Supremo y TSJA "por cobros indebidos de tasas que ascienden, según datos facilitados por el sector, a más de 60 millones de euros".