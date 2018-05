El restaurante Eleven Madison Park de Nueva York selecciona Viña Ardanza en su listado internacional de vinos por copas

27/05/2018 - 11:51

El restaurante Eleven Madison Park de New York -número 1 en la lista de mejores restaurantes del mundo 'The World's 50 Best Restaurants' de 2017- ha incluido al Reserva Viña Ardanza, elaborado por La Rioja Alta S.A. en su exclusiva nómina de trece vinos tintos internacionales ofrecidos por copas en este templo gastronómico.

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

Tras un riguroso proceso de cata, el equipo de sumilleres dirigido por el Wine Director Cedric Nicaise ha seleccionado, entre los vinos de La Rioja Alta, S.A. que Eleven Madison Park tiene listados en su carta desde hace años, este emblemático Rioja como única referencia por copas en la categoría de Tempranillo, perfecta para armonizar las aclamadas creaciones del chef Daniel Humm.

La elección de Viña Ardanza por un restaurante de la talla de Eleven Madison Park corrobora lapredilección de la clientela americana por un vino que acumula varios años ocupando un puesto de honor en el podio de las marcas españolas favoritas en la encuesta publicada anualmente por la prestigiosa revista 'Wine&Spirits'.

Un ranking en el que La Rioja Alta, S.A. también aparece destacada como una de las cincuenta bodegas del mundo más populares entre los comensales de los mejores restaurantes americanos.

Viña Ardanza es un vino elaborado con una selección de uvas Tempranillo (80%) y Garnacha que destaca por su agradable estructura, equilibrio, finura y una característica elegancia que, elaborado exclusivamente en las mejores cosechas, sobresale también por su gran potencial de envejecimiento, garantizando así muchos años de disfrute.

El Grupo La Rioja Alta, S.A., tiene su origen en la bodega del mismo nombre fundada en 1890 en el Barrio de la Estación de Haro (La Rioja) y es uno de los grandes productores de vinos de calidad de nuestro país, con viñedos y bodegas propias en tres de las grandes regiones vinícolas de España.

Con bodegas en Haro (La Rioja) y Labastida (Álava), elabora vinos clásicos de Rioja Alta: Gran Reserva 890, Gran Reserva 904, Viña Ardanza, Viña Arana y Viña Alberdi.

En la bodega Torre de Oña, ubicada en Páganos-Laguardia (Álava), elabora los vinos Martelo, Torre de Oña y Finca San Martín (Rioja Alavesa); en Lagar de Cervera, en O Rosal (Pontevedra) los vinos Lagar de Cervera y Pazo de Seoane Rosal (D.O. Rías Baixas); y en Viñedos y Bodegas Áster, situada en Anguix (Burgos), los vinos de la D.O. Ribera del Duero Áster Finca El Otero y Áster Crianza.