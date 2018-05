Madrid. el presidente de la fmm se reunirá con garrido para "desarrollar competencias que tienen las diputaciones"

27/05/2018 - 12:41

El presidente de la Federación Madrileña de Municipios, el socialista Guillermo Hita, anunció en declaraciones a Servimedia que en los próximos días solicitará a través de una carta una entrevista con el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para proponerle, entre otras cuestiones, que "empiece a pensar ya en desarrollar los objetivos y competencias que tienen las diputaciones provinciales".

Señaló que, aunque Madrid es una comunidad uniprovincial, "esas competencias las tiene que ejercer y no se están ejerciendo, como, por ejemplo, en todo lo relacionado con las ayudas a los municipios más pequeños". Echó en falta "servicios que aglutinen las necesidades de muchos municipios, sobre todo los más pequeños, y destacó que el 60% de las localidades madrileñas tiene menos de 2.500 habitantes.

Hita señaló que estos municipios tienen "graves problemas presupuestarios y de organización, y no cuentan con los medios materiales ni humanos para ofrecer los mejores servicios a sus vecinos". "Ahora esas competencias están tan difuminadas que nadie las ejerce, pero sigue siendo necesario hacer de abrigo de esos pueblos", manifestó.

Por ello, indicó que "una de las principales competencias que debería desarrollar la Comunidad Madrid es el acogimiento de los municipios más pequeños, para abordar, por ejemplo la despoblación".

POCA VISIBILIDAD

Por otro lado, dijo que la FMM tiene "poca visibilidad" porque "lleva muchos años enclaustrada en el seguidismo a la Comunidad de Madrid". "No se recuerda el tiempo en el que la FMM estuviera presidida por alguien de otro partido diferente al que gobierna la Comunidad", explicó Hita, quien añadió que "eso hacía que fuera más o menos la comparsa del Gobierno regional".

Eso servía para obviar la "dejación de funciones de la Comunidad respecto a los municipios", según el presidente de la FMM, quien acusó a la Comunidad de no ejercer las funciones que debería ejercer. "Da la sensación que somos un grupúsculo que estamos ahí como un club de municipios, pero yo me he empeñado en que no sea eso", manifestó.

Tras recordar que desde la FMM "tenemos que defender las competencias municipales en las relación a la Comunidad", destacó que "debería aceptarse que se ha de tener criterios independientes, con independencia de quién gobierne la Comunidad o presida la FMM se debería de buscar siempre el beneficio de los municipios".

A este respecto, opinió que "ahora no es así" y puso como ejemplo la posición de la Comunidad respecto a las Bescam, que "se tomó sin tenernos en cuenta, se limitaron a comunicarnos su decisión".

