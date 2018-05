El PSOE critica que en Málaga hay casi 7.000 demandas por cláusulas suelo y se han resuelto "sólo el 4,6%"

27/05/2018 - 13:33

El PSOE ha criticado que en la provincia de Málaga haya casi 7.000 demandas por cláusulas suelo en los juzgados especializados, un número que "sigue creciendo desorbitadamente sin que se haga nada para solucionarlo". Además, "únicamente" se han resuelto el 4,6 por ciento de los procedimientos.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Desde junio de 2017 hasta el 18 de enero de 2018 el Ejecutivo central informó en una anterior respuesta parlamentaria que se habían recibido 4.454 demandas sobre cláusulas "abusivas inmobiliarias, pero en un poco más de un mes ese cifra se ha disparado".

En la última respuesta del Gobierno con fecha de salida 8 de mayo y que hace referencia al dato entre el 1 de junio de 2017 al 18 de febrero de 2018 "la cantidad sigue creciendo y alcanza las 6.693 demandas presentadas".

Así, ha indicado a Europa Press que esto es "el resultado de que la mayoría de las entidades financieras se están negando a devolver estas cláusulas, que cobraron indebidamente. Siguen ganando los bancos y perdiendo la gente. Es intolerable".

El diputado ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado Proposiciones no de Ley (PNL) para que sean los juzgados ordinarios y no los provinciales los competentes en la resolución de demandas por cláusulas suelo ya que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de crear juzgados especializados en las provincias "no es efectivo".

El Gobierno señala en su respuesta parlamentaria que sólo se han resuelto hasta la fecha 313 procedimientos, esto supone, sólo el 4,6 por ciento de las demandas presentadas, lo que está por debajo de la media nacional, que es del 6,1 por ciento. En Málaga han sido 91 sentencias, 123 autos y 99 decretos.

Los juzgados específicos para cláusulas suelo "están saturados y tardarán años en resolver las demandas", ha incidido, considerando que se trata de una medida "perjudicial para el funcionamiento de la Administración de Justicia porque impide repartir el trabajo de forma adecuada entre los distintos partidos judiciales de cada provincia".

"Los ciudadanos afectados por cláusulas suelo tienen que desplazarse de forma obligatoria a las capitales de la provincia donde está el citado juzgado", ha señalado Heredia, quien ha añadido que este hecho "dificulta la presentación de dichas demandas".

A su juicio, "se aleja la justicia de los ciudadanos". "Los afectados de Ronda, por ejemplo, tienen que recorrer más de 100 kilómetros para venir a Málaga capital a presentar la demanda, o los de Algeciras tienen que ir a Cádiz capital, cuando podrían hacerlo al lado de su casa, en un juzgado ordinario", ha manifestado.

Según Heredia, la puesta en funcionamiento de estos juzgados especializados "está siendo un fracaso" ya que, en algunos casos, ha puntualizado "no tienen ni espacio físico siquiera que los acoja y en otros se han situado a jueces en prácticas". "Incluso hay alguno que no tiene ni secretario judicial ni funcionarios que se puedan ocupar de este tema", ha apostillado.

El diputado socialista por Málaga planteará al Gobierno una batería de iniciativas parlamentarias, sobre cómo valora "el elevado número de demandas registradas sobre cláusulas abusivas" en los últimos meses, si tiene previsto adoptar alguna medida para que la tramitación sea más rápida y para que los bancos "devuelvan cuanto antes todo lo cobrado de forma indebida".

También formulará varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito, con el fin de saber qué entidades financieras no han devuelto hasta la fecha el 50 por ciento o el 25 por ciento de cláusulas suelo firmadas en hipotecas, y que han sido reclamadas por sus clientes. Heredia solicitará conocer las medidas que adoptará el Gobierno sobre los bancos o cajas que se nieguen a devolver estos importes.