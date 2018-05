Medina (PP) ve "increíble" que la FSA-PSOE apoye la moción de censura "con independentistas y herederos de etarras"

27/05/2018 - 13:44

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias David González Medina ha tildado de "increíble" que la Federación Socialista Asturiana y el Ejecutivo autonómico respalden una moción de censura contra Mariano Rajoy, junto a "independentistas y herederos de etarras".

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Medina ha criticado la "tremenda irresponsabilidad" de los socialistas al apoyar su moción de censura en "radicales, independentistas y herederos de terroristas". En unas declaraciones remitidas por el partido, ha señalado que "no todo vale para colmar las ambiciones personales" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recordando que el socialista fue un partido que "sufrió la persecución de ETA". "Es indignante, y debería revolverles el estómago, que ahora quieran llegar a la presidencia del gobierno apoyándose en los herederos del terrorismo", ha reiterado.

El PP de Asturias, ha dicho, "entiende, comprende y comparte" la "indignación ciudadana" tras conocer "los últimos casos de corrupción que salpican a unos pocos que utilizaron las siglas del PP y el partido para cometer fechorías que han sido debidamente juzgadas".

"No solo lo comprendemos, sino que somos los primeros cabreados y frustrados con lo sucedido", ha afirmado. Eso sí, Medina ha advertido de que su formación "no va a tolerar" que se meta a todos los miembros del PP "en el mismo saco" ni que "se diga que el PP es un partido corrupto". "Eso, además de ser falso, no lo dice ninguna sentencia", ha asegurado.