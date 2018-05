Cs logra el desbloqueo de 120 millones para dotar el Pacto Contra la Violencia de Género en los PGE

27/05/2018 - 13:59

Ciudadanos ha visto aprobadas sus 41 enmiendas de ámbito nacional y otras 51 territorializadas a los Presupuestos Generales del Estado. Estas modificaciones al proyecto de ley de los PGE supondrán en total de 95 millones de euros de modificación -que no adición- de gasto, repartidos en ámbitos tan diversos como educación, violencia de género, justicia o cambio climático.

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

En el caso de la Región de Murcia, Ciudadanos ha visto refrendada su apuesta por el turismo a través de la aprobación de un gasto de un millón de euros para rehabilitar y poner en valor turístico y patrimonial el cinturón de baterías de costa de Cartagena y su comarca.

"La Región también se verá beneficiada de otras iniciativas introducidas por Cs, como el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ahora acumula 120 millones de euros, o los 6 millones para la Oficina de Cambio Climático, que es clave para el futuro de nuestra Región", ha asegurado el diputado nacional Miguel Garaulet, que junto a José Luis Martínez refrendó con su voto el acuerdo final de presupuestos.

"Mientras el PP quería recortar la partida de Cambio Climático, nosotros la hemos reforzado, e incluso hemos añadido otro millón para políticas de defensa de la biodiversidad", ha destacado por su parte Martínez.

Garaulet ha lamentado la postura en la votación "de los partidos instalados en el 'no es no', que solo piensan en un beneficio electoral a corto plazo, planteando enmiendas inabordables para luego acabar votando no".

Además, las enmiendas de Cs incluyen una dotación adicional de 5 millones de euros para los programas contra el fracaso escolar, "de las que buena parte irá destinada nuestra Región, que por desgracia lidera con un 23,1% la tasa de abandono escolar", ha destacado Garaulet.

Ciudadanos también ha conseguido la consignación de 5 millones adicionales para impulsar la modernización de la Justicia "mientras que PP y PSOE siguen bloqueando la despolitización de sus organismos". Los examinadores de tráfico de la DGT, que se movilizaron el pasado año, contarán con una dotación de 3 millones para dignificar su labor, al igual que los trabajadores de la Agencia EFE, que contarán para ello con otros 12 millones de euros.

"Son acuerdos que responden a necesidades concretas una vez que en la negociación inicial ya arrancamos más de 8.000 millones de euros para mejorar las pensiones, reducir impuestos y apoyar a nuestras pymes y autónomos", ha finalizado Garaulet.