La obra inaugural del TAC, 'Moeder', obtiene el premio al Mejor Espectáculo de Sala y 'Three of a Kind' al de Calle

27/05/2018 - 13:56

Las compañías belgas Peeping Tom y The Primitives han obtenido los premios al Mejor Espectáculo de Sala y de Calle del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), respectivamente, con las propuestas 'Moeder' --obra inaugural del certamen-- y 'Three of a Kind'.

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

En la ceremonia de entrega, que ha tenido lugar este domingo en la plaza Mayor, han estado presentes la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo; el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Vélez; el director artístico del festival, Javier Martínez; el jefe del servicio territorial de Cultura y Turismo de la Junta, Leopoldo Cortejoso; el director de relaciones institucionales de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo; el director de la Fundación Villalar, Juan Zapatero, y el gerente de AquaVall, Pedro Arroyo.

El jurado de la Sección Oficial ha destacado la "dramaturgia diáfana, la puesta en escena multidisciplinar y la impactante interpretación" de Peeping Tom, y la capacidad de The Primitives de convertir al público en "protagonista" a través de un espectáculo de calle "en estado puro".

Por otro lado, Kukai Dantza y Sharon Fridman se han alzado con el premio al Espectáculo más Original e Innovador con la propuesta 'Erritu' "por su capacidad de convertir la tradición y el rito en un lenguaje contemporáneo".

Asimismo, el artista libanés afincado en Canadá Wajdi Mouawad ha logrado el galardón por la Mejor Interpretación "por su derroche de matices expresivos y dominio de la escena" en su soliloquio 'Seuls', mientras que el Premio de Circo Emilio Zapatero ha recaído en Compagnie Rasposo por su espectáculo 'La Devorée', que "concentra la tradición del circo, el riesgo, la magia y la poética".

La compañía Kicirke se ha hecho con el Premio de la Sección Off por 'Comediante', una propuesta que, según ha reconocido el jurado, "representa con mucha ternura la figura del payaso, con gran sentido del ritmo, simpatía y saber hacer". Además, ha destacado su "cuidada puesta en escena y su dominio absoluto del público".

La mención especial de este año ha sido para el artista Eduardo Cuadrado por su instalación 'Sombras de ilusión', ubicada en la plaza San Pablo de la capital vallisoletana, por su "elevado compromiso social".

Por último, la compañía vallisoletana Teatro Corsario se ha alzado con el Premio Estación Norte por 'El Patio', una "sólida propuesta" que "muestra de manera impecable y sencilla el naturalismo del absurdo".

PÚBLICO Y CLIMA, PROTAGONISTAS DEL TAC

Esta ceremonia ha puesto el broche al XIX Festival Internacional de Teatro y Artes de calle, una edición "fabulosa" a juicio de la concejal de Cultura, quien ha elogiado, una vez resuelto el palmarés, la participación del público, el trabajo de los reponsables del backstage y la labor de las compañías.

"La climatología ha querido ser protagonista este año", ha lamentado Redondo en alusión al mal tiempo que ha amenazado a los artistas de calle durante toda la semana. Sin embargo, de los 200 espectáculos programados "solo se han suspendido once", ha apuntado.

Por su parte, el director del festival ha elogiado la "casta" del público, que, "como dicen los canadieses, es un intérprete más". No obstante, el mal tiempo ha afectado también a la afluencia del TAC, que este año ha congregado a cerca de 100.000 personas, la mitad que en la pasada edición.

De cara al próximo año, Martínez ha avanzado que le gustaría reunir a las mejores compañías y espectáculos que han pasado por el festival a lo largo de sus 20 años de trayecto.