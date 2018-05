Grupos de teatro aficionado piden un local de ensayo ante el desalojo de unas naves en Triana

27/05/2018 - 14:31

Varios grupos de teatro aficionado han pedido que el Ayuntamiento de Sevilla habilite un local de ensayo ante el desalojo de las naves donde estas compañías ensayaban y actuaban en Triana, entre las calle Manuel Arellano y Tejares.

La directora de una de las compañías afectadas, 'Tararí que te vi Teatro', María Crespo, y portavoz de las compañías afectadas, María Crespo, ha explicado a Europa Press que estas compañías llevaban desde septiembre de 2013 en estas naves, ubicadas entre las calles Tejares, Uxama, Manuel Arellano y colindan con el antiguo Hotel Triana.

Ha añadido que las naves pertenecen a una familia que estaba intentando vender el solar desde hacía años "algo que nosotros sabíamos que podía ocurrir, porque nos avisaron, pero que estos años se ha visto ralentizado por la crisis", pero finalmente han culminado la operación "y el 22 de diciembre nos mandaron un burofax para decirnos que teníamos que desalojar porque han vendido el terreno y van a construir viviendas".

Crespo ha apuntado que el plazo para marcharse será a mediados de junio, aunque intentarán culminar el curso escolar "pues en verano nos vamos de vacaciones".

"Desde entonces hemos buscado locales y alternativas para ensayar, y hemos tenido contactos con el Ayuntamiento, con distritos y con algún ente privado, pero no hemos encontrado nada y no ha fructificado", se ha lamentado Crespo, quien apunta que los centros cívicos eran una opción "pero cierran muy temprano y nosotros empezamos a ensayar a partir de las 21,00 o 22,00 horas, cuando terminamos nuestros respectivos trabajos, pues somos todos aficionados". Ha agregado que también barajaron las salas de teatro privadas "pero nos resulta muy caro el alquiler del espacio".

Crespo ha precisado que son cuatro --y ocasionalmente cinco-- las compañías de teatro aficionado afectadas, esto es, 'Tararí que te vi Teatro', 'La troupe de Pepe', 'Predominio Lamparón', y otros grupos más nuevos que acaban de empezar. Además se ven afectados más grupos de teatro aficionado que utilizaban estas instalaciones para representar sus obras.

Ha apuntado que estas antiguas naves industriales las han empleado para ensayar "y empezamos a arreglar algunas de ellas, pues no tenían ni ventanas ni cristales", de tal forma que las han ido acondicionando para permitir tanto los ensayos como las representaciones de las obras preparadas "y la sala ha quedado bien".

Crespo ha explicado que actualmente "hay ensayando grupos de teatro todos los días de la semana por la tarde, excepto los sábados" y han llegado en estos años a convivir más de cinco grupos.

Asimismo, ha recordado que en estas naves industriales también se encuentran un herrero, una tapicería y un taller "y todos se están yendo porque venden los solares para hacer viviendas". Además hay otra nave con una finalidad cultural, llamada 'Espacio Creativo Tejares".

Crespo ha pedido que el Consistorio o algún ente privado "nos ayude a localizar algún local de ensayo, no queremos ni ayudas ni subvenciones, sólo un espacio para seguir con nuestros ensayos".

Además, ha pedido al Consistorio "más apoyo al teatro aficionado, no profesional", puesto que "desde hace muchos años, antes de la crisis, el Ayuntamiento está dejando un poco de lado al teatro aficionado, cuanto antes había acciones de promoción".

"Es una pena que ya no queden espacios de este tipo en Sevilla, nosotros estamos buscando algo parecido pero no lo hemos encontrado porque se han perdido o ya no quedan, destinados a grupos no profesionales de teatro o de música", ha apostillado Crespo, quien ha insistido en que ha acudido al Ayuntamiento "pero es muy complicado para estas cosas y ponen pegas".

Ha añadido que están intentando inicialmente que entidades públicas "quieran participar en la idea de repetir y reproducir en otros enclaves lo que estamos haciendo en este sitio, pues gusta la idea de que seamos varios grupos ensayando y compartiendo el mismo lugar, con el enriquecimiento que ello supone".

"Si el Ayuntamiento estuviera dispuestos a ayudarnos y a apoyar la idea, somos cuatro grupos de teatro aficionado unidos, y estaríamos encantados", ha añadido Crespo, pero reconoce cierto "desencanto" por que "sabemos que es difícil".