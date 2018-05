Gumersindo Guinarte, decano de Derecho en Santiago, se postula como candidato del PSOE a la alcaldía

27/05/2018 - 14:56

El decano de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, Gumersindo Guinarte, se ha postulado como candidato del Partido Socialista a la alcaldía de la ciudad, tras haber convocado a los militantes de la formación a una reunión el próximos jueves en la que presentará las líneas maestras de su proyecto.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

Según han confirmado fuentes del PSOE consultadas por Europa Press, el encuentro con la militancia tendrá lugar en la sede de la agrupación local en Ramón Cabanillas, según se ha comunicado ya por carta a la militancia.

Gumersindo Guinarte es profesor de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho desde 2015. En el ámbito político ostentó los cargos de vicevaledor do Pobo de Galicia entre 2002 y 2005 y de secretario general de la Presidencia de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009, durante el mandato bipartito de PSOE y BNG encabezado por el socialistas Emilio Pérez Touriño.

Con el anuncio de su candidatura se desvela una de las incógnitas de las posibles propuestas socialistas en las distintas ciudades gallegas, aunque queda por confirmar si concurrían otros candidatos.

El actual portavoz municipal, Paco Reyes, está al frente de un grupo con 3 concejales en la corporación de un total de 23. Habían obtenido cuatro ediles en las elecciones municipales de 2015, pero tras la renuncia de uno de ellos, las diferencias con el siguiente integrante de la lista electoral, funcionario en la administración local, han provocado que su grupo mantenga, a día de hoy, un acta de concejal vacante.

Fuentes socialistas han confirmado que Paco Reyes ya comunicó hace meses a los órganos de dirección del partido su decisión sobre postularse o no como candidato, aunque públicamente todavía no ha trascendido, y su intención es que no se haga oficial hasta que se convoquen las primarias.

Así, en la posible terna de candidatos quedaría por confirmar otro de los nombres que han sonado con fuerza en los últimos meses como posibles alcaldables socialistas, el del ex regidor Xosé Sánchez Bugallo, que ostentó el cargo desde 1998 hasta 2011.