Trabe publica '42.553. Depués de Buchenwald', el ensayo ganador del Máximo Fuertes Acevedo

27/05/2018 - 16:59

Ediciones Trabe acaba de publicar '42.553. Depués de Buchenwald', de Xuan Santori, obra ganadora del Premio de Ensayo Máximo Fuertes que entrega cada año el Gobierno asturiano. En este libro, el autor, conmovido por el testimonio vital de Vincent García, recoge en un ensayo histórico la reflexión sobre la condición humana y la supervivencia en el delirio de los campos de concentración.

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

En él se recoge vida de Vicente García Riestra (La Pola Siero, 1925), detenido en Francia y deportado en 1944 por la Gestapo para el campo de concentración de Buchenwald, donde se buscaba la muerte de las personas internadas a través del trabajo esclavo para la industria de guerra de la Alemania nazi.

"Vicente, el polesu, el asturiano, el último español superviviente de aquel exterminio, no da el brazo a torcer, tiene voluntad de seguir, de dominar el miedo que le apodera y de adaptase a la situación, de salvar y salvarse, por vivir un día más. Sobrevivir para pedirnos que no se olvide que no vuelva a pasar", indica el autor en el libro.

Xuan Santori (Oviedo, 1968) es doctor en Filología por la Universidad de Oviedo y tiene ganados algunos de los premios más importantes de la literatura asturiana. Además, es uno de los más importantes estudiosos de la literatura asturiana del Surdimientu.

Con este ensayo, Santori resultó ganador de la XXIII edición del Premio 'Máximo Fuertes Acevedo' de Ensayo que concede la Consejería de Educación y Cultura. El jurado decidió por mayoría conceder el Premio a '42.553. Depués de Buchenwald' al reconocer "el juego de ficción y realidad conseguida a través de la unión de imagen, testimonio y documentación y la dimensión internacional que adquiere la obra".