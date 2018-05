'Tribuna de Valladolid' celebrará el día 6 su quinto aniversario con una gala solidaria a favor de 'We Can Be Heroes'

28/05/2018 - 13:10

'Tribuna de Valladolid' celebrará el próximo miércoles, 6 de junio, su quinto aniversario con un evento en el teatro Calderón de la capital vallisoletana que además tendrá un carácter solidario a favor de la asociación 'We can be heroes'.

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

Tribuna Contenidos Digitales decidió hace cinco años apostar por abrir una delegación en Valladolid y "dar un paso adelante" en la regionalización del grupo ya que hasta ese momento sólo operaba con su cabecera fundacional de Salamanca, a la que unió posteriormente 'Tribuna de Ávila'.

Desde entonces, el grupo se ha consolidado en la Comunidady ha conseguido multiplicar su plantilla.

La celebración de este quinto aniversario de 'Tribuna de Valladolid', a la que se espera la asistencia de medio millar de personas tendrá, además, un carácter solidario con la asociación vallisoletana 'We Can Be Heroes', cuyo objetivo es sumar esfuerzos en la investigación del cáncer de mama y conseguir recursos económicos para financiar una beca que tienen abierta en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.